Transfer dönemindeki uzun süren sessizliğini Leao hamlesiyle bozan Galatasaray, taraftarının biraz olsun gönlünü almayı başardı. Ancak transfer sezonunun kapanmasına sayılı günler kala sarı-kırmızılıların işi henüz bitmiş değil.

Galatasaray'ın özellikle iki bölgeye acil müdahale yapması gerekiyor: Orta saha ve yedek forvet.

Sarı-kırmızılı takımın maçlarını izleyen herkes aynı sorunu görüyor. Orta saha zaman zaman fazlasıyla kırılgan bir görüntü çiziyor, savunma hattı ise taraftarlara her maç ayrı bir tedirginlik yaşatıyor. Rakibin hızlı hücumlarında Galatasaray'ın yaşadığı sıkıntılar artık görmezden gelinecek gibi değil. Bu nedenle orta sahaya mutlaka diri, hızlı ve mücadele gücü yüksek bir oyuncunun alınması şart.

OSIMHEN ROBOT DEĞİL

Bir diğer büyük gerçek ise Victor Osimhen… Nijeryalı yıldız adeta Galatasaray'ı sırtında taşıyor. Sadece gol atmıyor, mücadele ediyor, pres yapıyor, takım arkadaşlarını yönlendiriyor, gerektiğinde abilik yapıyor. Her maç iki kişilik oynuyor, her maç aynı hırsı ortaya koyuyor, her maç kalitesini gösteriyor.

Göztepe karşısında da fileleri havalandıran Osimhen, Süper Lig'de sezonun ilk üç haftasında 5 gole ulaşarak adeta fırtına gibi başladı. Osimhen için artık ne yazsak az.

Galatasaray tarihine şimdiden adını altın harflerle yazdırmaya başlayan Nijeryalı yıldızı rakip futbolcular ne yaparlarsa yapsınlar durdurmakta zorlanıyor.

Ama burada yönetimin artık anlaması gereken çok önemli bir gerçek var: Osimhen bir robot değil. Her maç bu kadar yüksek tempoda oynaması, sürekli takımı sırtlaması ve her mücadelede maksimumunu vermesi sezon boyunca sürdürülebilir değil. Galatasaray'ın Osimhen'i sadece bugün için değil, bütün sezon için koruması gerekiyor.

Bu nedenle kaliteli bir yedek forvet transferi artık lüks değil, zorunluluk. Osimhen'in dinlenebileceği, gerektiğinde onun yokluğunu doldurabilecek ve takımı ayakta tutabilecek bir golcü mutlaka kadroya katılmalı.

Elbette Galatasaray'ın ihtiyaç duyduğu başka transferler de sayılabilir. Ancak hem yabancı oyuncu kuralları hem de transfer döneminin kapanmasına çok az süre kalması buna engel oluyor.

O ESKİ HALİNDEN ESER YOK BARIŞ ALPER!

Öte yandan takımın en önemli sorunlarından biri de son haftalarda eski görüntüsünden uzak kalan Barış Alper Yılmaz.

Barış Alper'in düşüşü Göztepe maçında da devam etti. Sahadaki isteksiz görüntüsü, eski hırsından uzak kalması ve mücadele gücündeki düşüş taraftarın da dikkatinden kaçmıyor.

Göztepe maçında oyundan çıkarken bazı tribünlerden yükselen ıslıklar bunun en açık göstergesiydi.