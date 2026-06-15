Kamuoyu CHP’li belediyeler hakkında yürütülen soruşturmalar, operasyonlar, gözaltılar, “ünlülere dönük” şafak operasyonlarını konuşuyordu. Artık bunlar sıradanlaştı. O zaman bir “Mutlak butlan” gündeme gelmeliydi. Gecikmedi ve geldi. Bu kez kaynayan CHP Genel Merkezi oldu. Polisin, gazlı, plastik mermili olarak CHP’ye girmesi, o gün yaşananlar kolay kolay belleklerden çıkmayacak. Parti yöneticilerinin ihraçları, bunların devamının geleceğine ilişkin iddiaları daha uzun süre konuşacağız. Bunları konuşurken diğer konular aklımıza bile gelmeyecek.



İşte biz bunlarla oyalanırken toplumun büyük bir kesimini ilgilendiren ve zorunlu tüketimler arasında olan her şeye zam geliyor. Bakın, doğalgaza yüzde 50 oranında zam yapıldığını ancak faturalar gelmeye başlayınca, devlet desteğinin neredeyse tamamen kalktığını fark ettik. Siz, son iki faturayı alıp incelemeye başlayın.



VATANDAŞIN SÖZCÜSÜ



Emekli mülkiye Başmüfettişi Mahmut Esen, vatandaşın derdini kendisine dert edinmiş, o yüzden birçok makama dilekçeler veriyor, yurttaşın hakkını hukukunu korumaya çalışıyor. Şu günlerde iki konuyla uğraşıyor. Birisi doğalgaz zammı, diğeri hastanelerde verilen randevularla vatandaşın gereksiz yere bekletilmesi üzerinde duruyor. Bunun için Sağlık Bakanlığı’na, Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı’na dilekçeler veriyor. Ankara’da yaşadığı için Başkent Gaz’a da başvurmayı ihmal etmemiş. Yazdıklarını ve sonucu okuyalım: “Nisan 2026 tarihinden itibaren konutlarda belli miktarın üzerindeki tüketimlerin kademeli fiyatlandırılması uygulamasına geçilmiş, zamlı faturalar gelmeye başlanmıştır. Kademeli fiyat uygulamasının ayrıntılarının öğrenilmesi, duraksamalarımın giderilmesi bağlamında BAŞKENTGAZ’ a yapılmış başvuru ve alınan yazı ekte sunulmuştur.”



YÜZDE 50 ZAM



İlgili makamlardan gelen cevapları okuyunca, nasıl bir zamla karşı karşıya kaldığımıza bakalım:



“Açıklamadan da anlaşılacağı üzere aylık limitlerin (Örneğin Ankara’da mayıs ayı için belirlenmiş olan 109 metreküp) aşılması halinde tüketilen doğalgazın tümü için ikinci kademe fiyatı uygulanmaktadır. İkinci kademe fiyatının ilk kademe fiyatından yüzde 52 daha fazlası olan 25,77 TL olduğu görülmektedir.



Özellikle kış aylarında konut abonelerinin aylık tüketim miktarlarının düşük belirlenmiş olması, ikinci kademe fiyatının hak ve adalete aykırı olarak tüketimin tümüne uygulanacak olması nedeniyle halkımızın ısınmada güçlük çekeceği ve limitin aşılması halinde yüzde 50’nin üzerinde zamlı doğalgaz bedeli ödeyecekleri görülmektedir.”



'SİZ DE KONTROL EDİN'



Elazığ’da Aksa Doğalgaz dağıtım şirketinin abonesi Mustafa Eriş iki ayrı fatura gönderdi. Bir faturada tüketim bedeli 7.198.76 TL idi. Bunun 4 bin 363.69 TL’si devlet desteği olarak karşılanıyordu. Devlet desteği sonrası ödenmesi gereken fatura tutarı 2 bin 860 TL. Son gelen faturada ise borç 4 bin 23 TL olarak bildirildi. Bunun 363 TL’si devlet desteği olarak karşılandı. Ödenmesi gereken fatura tutarı 3 bin 725 TL oldu. Yani devlet desteği neredeyse kalktı, ödenmesi gereken miktar da katlandı. Bir zahmet siz de faturalarınızı kontrol ediniz.





HASTANELERDE GEÇEN ZAMAN



Sağlık Bakanlığı, randevu sisteminin oturduğunu sıkça açıklıyor. Ama randevu saatlerine hiç uyulmadığını kendileri de biliyor, vatandaş aldatılıyor, hastanede daha fazla beklemek durumunda kalıyor. Mahmut Esen, bu kez hastanelerdeki özellikle randevusu öğleden sonraya kalanların hastanede fazladan nasıl bekletildiğinin üzerine düştü.



Sağlık Bakanlığı’na bağlı 977 hastane ve bu hastanelerdeki polikliniklerde öğleden sonra hasta kayıt/muayene işlemlerinin saat 13.30’da başlatılması yerleşik bir uygulama haline gelmiş. Ama Saat 13.00 - 13.30 aralığında Merkezi Hekim Randevu Sisteminde (MHRS) ciddi sorunlar yaşanıyor.



MHRS üzerinden saat 13.00-13.30 arasında da hastalara randevu verildiği halde muayene/hasta kayıt işlemlerinin hastanelerde genel olarak 13.30’dan sonra başlatılıyor. Bu yüzden belirtilen saat aralığında randevu almış olan hastalar asgari 45 dakika gecikme ile muayene olabiliyor. Mahmut Esen, CİMER’e başvurdu. Sağlık Bakanlığı tarafından yakınma konusuyla ilgili Ankara Bilkent Şehir Hastanesi’nden verilen yanıtta, “MHRS birimi tarafından randevu verildiği, öğle arasına denk gelen randevuların 13.30 da muayeneye alındıkları” belirtildi.



DAHA FAZLA KİŞİYE RANDEVU!



Sağlık Bakanlığı’na bağlı 977 hastane ve bu hastanelerdeki polikliniklerde öğleden sonra hasta kayıt/muayene işlemlerinin 13.30’da başlatılması yerleşik bir uygulama haline gelmiş. Oysa MHRS tarafından daha fazla kişiye randevu vermiş olmak için 13.00-13.30 arasında günde asgari 30-40 bin kişiye randevu veriliyor. Muayeneler 13.30’da başlatıldığı için hastalar bekletiliyor, hastanelerde poliklinikler önünde hasta yoğunluğu oluşuyor, hastane hizmetleri aksıyor, hastalar ve yakınları gereksiz yere zaman kaybediyor.



Saat 13.30’da başlayan bu olumsuzluklar, öğleden sonraki mesai sonuna kadar zincirleme devam ediyor. Her gün yüz binlerce hasta fazladan çile çekiyor. Sözü edilen olumsuzlukların giderilmesi için sağlık personelinin öğle sonu mesaisinin 13.00 itibarıyla başlatılması veya 13.00-13.30 arasında uygulanmayacak/göstermelik randevu verilmemesi gerekiyor.



Bilmem, bu konuda Sağlık Bakanı Prof. Dr. Kemal Memişoğlu ne düşünüyor?