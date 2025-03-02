27 Şubat 2025...

Bu tarihi, yazın bir yere.

Türkiye için bir kırılma noktasıdır.

Cumhuriyet’ten 102 yıl sonra...

Tanıklık ettiğiniz, haritaların yeniden çizilmesidir.

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10 Ağustos 1920’de, Büyük Atatürk’ün çöpe attığı Sevr’in canlandırılmasıdır.

Ulus, üniter ve laik devlet yapısının temelinden, kilit taşların çekilmesidir.

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“100 yıldır devlet hakkımız engellendi” diyenlerle, “Türkiye Cumhuriyeti’nin 1923’te açılan bir parantez olduğunu” söyleyenlerin hayallerinin gerçekleştiği bir dönüm noktasıdır...

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1978’de Lice’nin Fis köyünde, PKK (Kürdistan İşçi Partisi) terör örgütü kurulur.

Ve, 47 yıl sonra 27 Şubat 2025’te, Taksim’de bir otelde terörist başının çağrı metni okunur.

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PKK terör örgütü başı, bu tarihi bir başarı olarak kutlar mı?..

Yoksa...

ABD’nin başarısı mı?..

Ya da her ikisinin...

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Kimlerin sayesinde?..

Mirasyedilerin...

Eski solcu, yeni liberallerin...

Cumhuriyet’i, “parantez” diyenlerin...

“Yetmez ama Evet”çilerin...

“Kasaptaki ete soğan doğramam” diyen zihniyetin...

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Terörist başının, yaklaşık 350 sözcükten oluşan çağrı metninin sonu, şu cümleyle bitiyor:

“Tüm gruplar silah bırakmalı ve PKK kendini feshetmelidir...”

Soru: Neden sadece, PKK?..

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Nedeni çok açık.

17 Mayıs 2005...

Bu tarihte, terörist başı Öcalan tarafından, Kürdistan Topluluklar Birliği (KCK) kurulur.

KCK bünyesinde; Türkiye’de PKK, Suriye’de PYD, İran’da PJAK ve Irak’ta PÇDK yer alır.

Yani, “Kürdistan” olarak adlandırdıkları coğrafyanın dört halkası.

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Açıklama metninde, PKK yer alıyor.

Ama...

Suriye’deki PYD ve İran’daki PJAK’tan söz edilmiyor.

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Suriye’deki YPG/PKK terör örgütü başı Mazlum Abdi, çok açık sözlü:

“Sayın Öcalan’ın çağrısını memnuniyetle karşılıyoruz, ancak çağrı PKK içindi. Doğrudan bizim bölgemiz için değildi” açıklamasını yapar.

Yani, bu çağrı, Suriye’deki PYD/PKK’yı kapsamıyor diyor.

Doğru söylüyor...

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Terör açısından, Türkiye için en büyük tehdit, Suriye’deki PYD/PKK terör örgütüdür.

70-80 bin silahlı terörist gücüne ulaşan devletçik.

İşte, Türkiye için BEKA sorunu olan bu örgüt, silah bırakmayacak.

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Dahası...

Özerk bir konuma ya da Kuzey Irak’taki Barzani yönetimine benzer bir yapıya kavuşturulacak.

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Zaten, Yeni Suriye Yönetimi, PYD/PKK’yı “Özerk Yönetim” olarak adlandırıyor ve ondan petrol satın alıyor.

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Eee, bu durum, başarıysa eğer, kimin hanesine yazılır?

Türkiye’nin mi?

Terör örgütü başının mı?

ABD’nin mi?

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Sıkı durun...

DEM heyeti, çağrı metnini okuduktan hemen sonra...

Heyetten Sırrı Süreyya Önder, terörist başı Öcalan’ın şu önemli notunu özellikle aktarır:

“Bu perspektifi ortaya koyarken şüphesiz silahların bırakılması ve PKK’nin kendini feshi, demokratik siyaset ve hukuki boyutun tanınmasını gerektirir notunu da bizlere iletti. Onu da sizinle paylaşmış olalım.”

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Anladınız...

İşte, terör örgütünün gerçek amacı, bu cümlede tüm çıplaklığıyla belirtilmiş oluyor.

“PKK’nın kendini feshi, Demokratik siyaset ve hukuki boyutun tanınmasını gerektirir.”

Peki, bu notla, terörist başı ne demek istiyor?

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Bunun cevabını da, siyasi iktidarın önemli bir ismi gecikmeden veriyor.

Eski Başbakan Binali Yıldırım:

“Bu topraklarda Kürtler, Türkler, Süryaniler, Abazalar, Çerkezler var; vatandaşlık tanımı gözden geçirilebilir.

Yerel yönetimlere yetki devri yapılabilir.

Erdoğan’ın tekrar Cumhurbaşkanı adaylığının yolu açılmalıdır.”

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Yani...

Anayasa’da değişiklik yapılarak, “Türk” olan vatandaşlık tanımı yanına, “Kürt”, “Arap” gibi etnik yapılar da eklenebilir.

Başka ne diyor?..

Yerel yönden güçlendirilmiş yönetimler olabilir.

Başka ne diyor?..

Ama, bunun için, Cumhurbaşkanı’na tekrar aday olmasının yolu açılmalıdır.

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Açalım...

Anayasa’nın değiştirilemez maddelerine gitmeye, hiç gerek yok...

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İki maddeyi, tekrar düzenleyin yeterli...

Anayasa’nın 42’nci maddesi...

Bu maddeden, “Atatürk ilke ve inkılapları” ile “Türkçeden başka dil kullanılamaz...” ifadesinin kaldırılması yeterli mi?

Yeterli...

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Anayasa’nın 66’ncı maddesi:

Bu maddede, “Türk” sözcüğü yanına, “Kürt” ve belki de “Arap” sözcükleri eklenirse yeterli mi?..

Yeterli...

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Asıl hedef neydi?..

Cumhuriyetin kuruluş felsefesinin temelini oluşturan ulus devlet, üniter devlet ve laik devlet yapısı...

Yani, tek dil, tek bir ülke, tek bir egemenlik, tek bir ulus yapısının kaldırılması...

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“Terörsüz Türkiye” sürecinin geldiği nokta budur.

Ama...

Tarihin de hükmü de şudur:

Bu coğrafyada ulus, üniter ve laik devlet yapısı ortadan kalkarsa, ne devlet kalır ne de vatan...

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Çok tarafsız (!) bazı medya temsilcileri bu duruma, “büyük başarı” diyorlar.

Ve, insan merak ediyor haliyle...

Bundan daha büyük BEKA sorunu olur mu diye?..