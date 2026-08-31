Bazı tutuklamalardan sonra “Neredesin ey hukuk?” diye bağırmak geliyor içimizden... Hukuksuzluğun ağır bedelini 86 milyon nüfusumuzla hep birlikte ödüyoruz! Tutuksuz yargılanma mümkünken, peşin ceza verilir gibi hapse tıkılan insanlarımız özgürlüklerinden mahrum oldukça, milyonlarca insanımız, hukuksuzluk sonucu bozulan ekonominin yarattığı derin yoksulluğun pençesinde kıvranıyor. Ekonomimizin düzelmesi için yabancı yatırımlara ihtiyacımız var. Bunu, ekonomisti, siyasetçisi, bürokratı, gazetecisi, herkes söylüyor. Fakat... Yabancı yatırımcılar hukuksal güvence görmeyince Türkiye’ye gelip yatırım yapmıyorlar... Ülkemizde uygulanan hukuk düzenindeki yanlışlıkların ekonomiyi nasıl tahrip ettiği görüldüğü halde buna (siyasi çıkarlar nedeniyle) bir çare aranmaması yüksek enflasyonun devam etmesine ve yoksulluğun artmasına sebep oluyor. Açlık sınırının 35 bin lirayı, yoksulluk sınırının ise 116 bin lirayı geçtiği bir ülkede yaşıyoruz. Yazık değil mi, insanlarımıza? ★★★ Ne yazık ki, Emekli Amiral Türker Ertürk de tutuklular kervanına katıldı. Ertürk Paşa’nın bundan 3 yıl önce bir TV programında kullandığı ifadeler suçmuş... Nasıl bir suç? “Halk arasında korku ve panik yaratmak amacıyla tehdit” suçuymuş! Türker Ertürk bu suçu üç yıl önce bir televizyon programında işlediğine göre sormak lâzım: Soruşturma ve tutuklama için 3 yıl neden beklendi? Ayrıca... Bu 3 yıl içinde E. Amiral Türker Ertürk’ün sözleri nedeniyle korku ve paniğe kapılan kaç kişi var? İnsanlar çıkıp da “Amiralin sözlerini duyunca ödümüz koptu, paniğe kapıldık” diyor mu? Hayır, öyle bir şey yok! 2023 yılında Cumhurbaşkanlığı seçimlerinden önce evinden katıldığı bir TV programında kullandığı sözler nedeniyle şimdi E. Amiral Türker Ertürk’e 2 yıldan 6 yıla kadar hapis cezası isteniyor. Elbette ki, herkes gibi o da yargılanabilir. Fakat... Tutuklayıp hapse atmak şart mıydı? Hukukta “Tutuksuz yargılama” diye bir kural var. İktidara muhalif olanlar için bu kural rafa mı kaldırıldı? ★★★ Amiral Türker Ertürk, iktidara muhalif olabilir ama vatansever bir emekli askerdir. Türk Silahlı Kuvvetleri’nde uzun yıllar başarıyla hizmet vermiş, Deniz Harp Okulu Komutanlığı, Karadeniz Bölge Komutanlığı gibi çok önemli görevler yapmıştır. Emekli olduktan sonra CHP’ye üye olmuş, “Benim için önemli olan Atatürk ve Cumhuriyet ilkeleri, ülkemin çıkarları ve halkımızın mutluluğudur” diyerek, hem Kemal Kılıçdaroğlu, hem Özgür Özel yönetimini eleştirip onurlu bir duruş sergilemiştir. Türker Ertürk’ü yakından tanıyanlar onun “Askeri ve sivil her türlü darbeye kesinlikle karşı olan, Atatürk ilkelerine bağlı, demokrat bir yurtsever” olduğu görüşünde birleşiyor. Ülkemizde katil teröristler affedilirken Emekli Amiral Türker Ertürk’ün hapse atılması üzücüdür. TEBESSÜM Bilse de olur, bilmese de... Eski, yıllarda futbolu bilenler Kulüp Başkanı olurdu. Şimdi parası olanı başkan yapıyorlar. “Futbolumuz neden yerinde sayıyor?” diye fazla düşünmeye gerek yok. Adam zengin olmuş. Hiçbir futbol bilgisi olmadığı halde onu kulüp başkanı yapmışlar. Başkan olunca mecburen maça gidip, kendisine ayrılan yere oturmuş. Statta seyirciler alkışlıyor, bağırıyor, çağırıyor, Başkan bunlara bir anlam veremiyor. Bir ara daha büyük bir gürültü kopuyor, herkes ayağa fırlayarak çılgın gibi bağırıyor. Başkan yanındakilere endişeyle soruyor: “Ula nedir bu? Ne oldu öyle? Herkes neden ayaklandı böyle?” Yanındakiler “Başkanım gol attık” diye cevap veriyorlar. Başkan “Tamam” diyor “Attık da, pek anlamadım, iyi mi ettik, kötü mü ettik?” GÜNÜN SÖZÜ Ulusça ne olduğumuzu biliyoruz, fakat ne olacağımızı bilmiyoruz!