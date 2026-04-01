Sevgili okurlarım, bu memlekette eğer CHP’den belediye başkanı seçildiyseniz bunun sıkıntılarına ve zorluklarına katlanmayı önceden kabul ettiniz demektir...

Çünkü CHP’den başkan seçilmiş olmak zor iştir. Her tehlikeye açık olmanız anlamına gelir.

Demokles’in kılıcı her an başınızda sallanacak demektir.

Hiç kuşkum yok, bütün CHP’li belediye başkanları her gece yatağa ertesi sabahı, sabah neler olacağını, başına neler geleceğini düşünerek giriyor.

İktidar kesin kararlı.

CHP’li belediyeler her fırsatta basılacak, başkanlar önce gözaltına alınıp sonra tutuklanacak ve hapishanelerin dört duvarı arasında aylarca yatırılacak.

Türkiye cezaevleri şimdi bu iktidar döneminde görevden alınan CHP’li başkanlarla dolu...

★★★

Demek ki bunların çoğu hırsızmış haa!..

Çalmışlar çırpmışlar, her biri ayrı ayrı malı götürmüşler!

İçlerinde rüşvete bulaşmayan hemen hiç kimse yok!

Burada bir de AKP’li başkanlara bakıyoruz ve karşımıza çıkan ilginç tabloyu görüyoruz.

Onlar tamamen sütten çıkmış ak kaşık! Hepsi tertemiz. İçlerinde bir kişi bile rüşvete bulaşmamış, savurganlık yapmamış, yandaş kesimlere devletin ve milletin parasını hortumlamamış!

Dün son olarak Bursa Büyükşehir Belediye Başkanı da aile bireyleriyle birlikte gözaltına alındı.

Şu anda henüz belli değil ama tutuklanacağına yüzde yüz eminim. Bir kere gözaltına alındıktan sonra kaçış yok, kurtuluş yok!

Elin mahkûm tutuklanacaksın.

★★★

AKP iktidarı son yerel seçimlerde oluşan tabloyu asla ve hiçbir zaman içine sindiremedi.

Bunun ilk örneği İstanbul Büyükşehir Belediyesi. Bu dev kuruluşun başına Ekrem İmamoğlu geçti.

İmamoğlu ilkeli ve siyasette sert bir adamdı. Üstelik önümüzdeki cumhurbaşkanlığı seçiminde AKP adayının karşısında o da aday olacak ve seçimi çok büyük olasılıkla kazanacaktı.

AKP’nin bunu hazmetmesi, içine sindirmesi mümkün olamazdı...

Ve hemen onun KKTC’de bitirdiği üniversite diplomasının geçerli olmadığı iddiasıyla yargıya gittiler... Ve AKP kesimi diplomayı iptal etti ya da ettirdi. Dolayısıyla başka umulmayan gelişmeler olmadığı sürece İmamoğlu zaten aday olamayacak.

Bu durumda bundan sonra neler olacağını elbette bilemiyoruz. Bilinen tek şey, İmamoğlu’nun aday olması çok zor.

Hele bir de Silivri mahkemesinde sürmekte olan dava var ki eski başkanın oradan hasarsız, yara bere almadan çıkması da mümkün olmayacak.

★★★

Şimdi CHP’li belediyelere ve özellikle de başkanlara yapılan operasyonlara bir bakalım ve (bazıları eksik olsa da) o başkanlara bir göz atalım.

Son olarak dün Bursa Büyükşehir Belediye Başkanı gözaltına alındı. Tahmin ediyorum mutlaka tutuklanacak... Çünkü Türkiye’deki hukuk düzenini hepimiz az veya çok biliyoruz. Dolayısıyla yüzde yüze yakın olasılıkla tutuklanacak gibime geliyor.

Peki, bu işin sonrası nasıl gelecek? Başkan tutuklanacak ve hemen ardından İçişleri Bakanlığı tarafından görevden alınacak. Sonra Bursa Belediye Meclisi yeni başkan için oylama yapacak. Orada AKP-MHP ikilisi çoğunlukta. Dolayısıyla işin başına bir AKP’li getirilmiş olacak...

Ve Bursa, böylesine ucuz ve basit bir yöntemle yeniden AKP’ye devredilmiş olacak!

Ne güzel değil mi!

★★★

Görevden alınan başkanlar listesine dün şöyle bir baktım... Kimler gitmiş, nasıl gitmiş... Tamamı CHP’li başkanlardan oluşuyor.

İşte size İstanbul merkez ilçelerinden bazı belediyeler... Başkanları ve yakın ekipleri tam kadro tutuklandı:

Gaziosmanpaşa, Avcılar, Bayrampaşa, Büyükçekmece, Beylikdüzü, Beşiktaş, Beykoz, Şişli, Esenyurt. Beyoğlu, Şile.

Ama işin dahası var...

İzmir Büyükşehir eski başkanı Tunç Soyer şimdi hapiste. Antalya Büyükşehir, Adana Büyükşehir, Adana Seyhan, Adana Ceyhan, Manavgat, Bolu, Kuşadası, iki gün önce Uşak ve dün Bursa Büyükşehir...

Hiç kuşkunuz olmasın, Türkiye’deki bütün CHP’li belediyeler bu gözaltı ve tutuklanma olaylarını bundan sonra da bire bir yaşayacak.

Ama aslına bakarsanız bu olanlarda iktidarın, AKP-MHP ikilisinin hiçbir günahı yok, suçu yok! Ne yapsın iktidar, bir piyango çekmiş, karşısına hepsi de şaibeli olan bu CHP’li başkanlar çıkmış! O zaman ne yapacak iktidarımız, elbette ki bunları görevden alıp içeri tıkacak!

Piyangoda AKP’nin kısmetine ise hep düzgün olanlar, sütten çıkmış ak kaşık gibi tertemiz olanlar çıkmış!

Daha neler göreceğiz bakalım.