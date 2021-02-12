Faruk Demir, ziyaret sonrası sosyal medyada paylaştığı mesajda, “Kendisine hayırlı olsun ziyaretinde bulunduk. Ardahan’a davet ettik. Kendilerine Damal Bebeği ve yöresel lezzetlerimizi armağan ettik. Çevre, temiz enerji ve süt ürünleri üzerinde uzun uzun fikir alışverişinde bulunduk” dedi.Demir, “Fizibiliteleri bitmek üzere olan çok sayıdaki projelerimizi kendilerine ulaştıracağız. Kafkasya’ya açılan 2 sınır kapısı, enerji koridoru ve Bakü – Tiflis - Ceyhan demiryolunun geçiş merkezi olan Ardahan’ın ülkemiz, AB ve bölgemiz için önemini anlattık. Sıcak karşılama ve misafirperverliği için kendilerine teşekkür ediyorum” diye konuştu.[old_news_related_template title="CHP'liler o kitapçıkların dağıtımına yeniden başladı" desc="CHP, 'Arpalık Aile Şirketi' ve '10 Maddede Kıdem Tazminatında Fon Aldatmacası' kitapçıklarına getirilen basım ve dağıtım yasağı kararının yürütmesini geçen yıl aralık ayında durdurmuştu. Kararın ardından savcılıktan kitapçıkları teslim alan CHP'liler yeniden dağıtıma başladı." image="https://sozcuo01.sozcucdn.com/wp-content/uploads/2021/02/12/iecrop/5cf0fcbd-9abd-4b1d-a80c-fb2daf56782a_16_9_1613116448.jpeg" link="https://www.sozcu.com.tr/2021/gundem/chpliler-o-kitapciklarin-dagitimina-yeniden-basladi-6255968/"]