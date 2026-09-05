Galatasaray, takım olarak iyi futbol oynamıyor. Şahsi becerilerle goller atan bir takım. Başakşehir eski Başakşehir değil. Maça şöyle bir bakıyoruz; Osimhen çıkana kadar Galatasaray etkili. Osimhen çıkıyor, Galatasaray bitiyor. Öncelikle Osimhen’den sonra Galatasaray’ın santrforu yok. Barış’ı alıyor. Deniz’i al. Zaten galip pozisyondasın. Rusya’dan alınan Batrakov henüz Galatasaray’da oynayacak kıvamda gözükmüyor. Barış Alper kötü oynuyor. Sane sahada yok. Kenarda teknik direktör yok. Sarı-kırmızılılar, kör topal gidiyorlar. Bu nereye kadar sürer? Şampiyonlar Ligi maçlarına kadar sürer. Eğer dün geceki Galatasaray ve geçen haftaki Galatasaray böyle devam ederse aynen geçen haftaki başlığı atmak lazım Galatasaray’a: “Bu Galatasaray Şampiyonlar Ligi’nde kevgire döner.” Galatasaray’ın attığı ikinci gol çok çok güzel. 30 metreden vurursunuz ama öyle goller değil, böyle goller futbolda güzel oluyor. 10 kişi kalan Başakşehir karşısında bile Galatasaray etkisiz kaldı. Ofsaytı belirlemek bu kadar mı uzun sürer, bilemedim! Hakemin verdiği kırmızı kart doğruydu. İlk yarıda Barış Alper’e net bir sarı kart göstermesi gerekirdi. Düşünün: “Osimhen çıktıktan sonra Galatasaray bitiyor” diyorsunuz. Bu oyuncu santrfor, orta saha olsa deriz ki “Takımın beyni, takımı idare ediyor.” Ama öyle bir pozisyonda oynayan bir oyuncu değil. Galatasaray’ın arka tarafı, Şampiyonlar Ligi olduğu için değil, Galatasaray’a Süper Lig’de bile kötü. Nuri Şahin hakemle konuştu, kırmızı kart gördü. Ben, Nuri Şahin’in hakaret edici bir konuşma yapacağını zannetmiyorum ve ne konuşulduğunu da merak ediyorum. Hakemlerin bütün teknik adamlara karşı eşit davranmaları gerekir. Küçüğe ayrı, büyüğe ayrı değil.