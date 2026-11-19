Galatasaray sahadaki başarıları dışında yönetsel olarak son zamanların en sıkıntılı dönemini geçiriyor. Yaklaşık üç haftadır başkan Dursun Özbek’i ne gören oldu ne de duyan. Oysa böylesi savrulmaların yaşandığı dönemler gerçek liderliğin test edildiği zamanlardır. Türkiye’nin başat kulübünün en yetkili kişisinin tüm bu yaşananlara çıkıp şeffaf bir şekilde açıklama yapması, taraftarlara ve camiaya ‘ben buradayım’ demesi gerekirdi. Her şey yolunda giderken kameralar önüne çıkmak, bol keseden üst perdeden konuşmak kolay. Her ne kadar Dursun başkanın bu tarzına aşina olsak da bir umut, cesur farklı bir çıkış bekledik ama olmadı. Zaten bir kez daha anlaşıldı ki sarı-kırmızılılarda artık halının altına sığmayan, gün yüzüne çıkan birçok sorun da bu yönetim anlayışından kaynaklanıyor.

Söylem olarak Galatasaray Türkiye’nin Bayern Münih’i diyen ama kulübü Talimhane kafasıyla yöneten bir yönetimden ne beklenir ki diyeceksiniz? Haklısınız dünyanın sayılı kulüplerinden biri olup da bu kadar kötü yönetilen bir başka kulüp pek yoktur sanırım. Üç kuruş tasarruf etmek için Galatasaray’ın en büyük sermayesi olan futbolun vitrini staddaki sahasının patates tarlasına çevrilmesine sebep olanlar, örnek aldıkları Bayern Münih’in sahasını yapan firmayı iş işten geçtikten sonra sosyal medyada program yapan sevgili Ilgaz Çınar’ın açıklamalarından öğrendiler. Tabii yönetim kurulundaki süper iş bitirici arkadaşlar alışmıştı düne kadar asıl icraatı başkalarının yapmasına. Yakın zamana kadar onlara tek düşen kendi PR’larının peşinde koşmak, bolca kulis yapmaktı. Artık pabuç pahalı, bedava değil başkan yardımcısı, genel sekreter olmak.

Bu arada Bayern Münih demişken aklıma dünya futbol devi olan bu Alman kulübünden örnek alınacak bir başka olay geldi nedense. Bir zamanlar Bayern Münih’in başkanlığını yapan, eski Bayern ve Alman millî takımının efsane futbolcusu Uli Hoeness vardı, hatırlarsınız. Kendisi vergi mevzuatından kaynaklanan bir suç sebebiyle 2014 yılında hem de kulüp başkanıyken 3,5 yıl hapis cezasına çarptırılmıştı. Bu karar karşısında Hoeness kararı temyiz dahi etmemiş ve Bayern başkanlığını bırakıp cezasını çekmişti. Hani Galatasaray’daki bazı yönetici arkadaşlara küçük bir hatırlatma olsun, sadece Bayern’in sahasındaki çimleri örnek almanın yeterli olmayacağını bilsinler istedim.

Sadece futbol takımına odaklanmışken Galatasaray’ın diğer faaliyet alanlarındaki aksaklıkları gözden kaçırıyoruz. Voleybol ve basketbol şubeleri kendi buldukları sponsorluk gelirlerine göre ödeme planı yapıp ona göre pozisyon alırken kulüp muhasebesinin tüm bu gelirleri ana kasaya aktarması bu şubelerin sporcularına yapılacak maaş ödemelerinin aksamasına neden oluyor. Yani futbol dışındaki diğer branşlar Galatasarayda adeta üvey evlat muamelesi görüyor.

Futbolda sorun yok derken sadece A takımını kastediyorum. Altyapı ve akademide de ödemeler sorunlu. Birçok altyapı takımı yurt içi ve yurt dışı müsabakalara gidiyor. Onlar için ödenmesi gereken muhtelif masraflar çoğu zaman aylar sonra ödeniyor, kulüp çalışanlarına borçlanıyor. Öyle ki Şampiyonlar Ligi’nde UEFA Youth League kapsamında Galatasaray-Stuttgart U-19 takımları arasında Kasımpaşa Stadı’nda oynanan maç için Kasımpaşa Kulübüne yapılması gereken ödemenin maçtan önce Galatasaray Kulübü tarafından yapılmadığı için çalışanların kendi kredi kartlarıyla ödeme yaptıkları ve sahaya öyle çıktıkları konuşuluyor. Oysa bu yıl Ülker’den altyapı için alınan 130 milyon lira gibi bir sponsorluk geliri var. Bu para da ana kasaya giriyor ama öncelikle başka yerlere harcanıyor. Tüm bunlar yaşanırken bu arada sosyal medyada adlarını ilk kez duyduğumuz yeni danışmanların boy boy havalı paylaşımlarını görmeye devam ediyoruz. Neyse ki bu sefer yönetim kurulu kararı alınmış ve bu şahıslar bu defa yönetim kurulu danışmanı unvanını kullanıyorlar. Yahu ne meraklısı varmış bu danışmanlığın ve başkan ne kadar bol keseden dağıtmış bu ünvanları. Yeni bir yönetim iş başına gelince bir müddet bu danışmanları tespit edip görevden azletmek için mesai harcamak zorunda kalacak.

Galatasaray kendi iç sorunlarıyla uğraşırken Süper Lig yayın ihalesi gibi hayati bir konuda birtakım önemli gelişmeler yaşanıyor ama kimin umurunda. Ligin en değerli ve ihalenin en önemli aseti olan Galatasaray da bu sırada algı oluşturmak ve pozitif hava yaratmak uğruna yine ‘Gazprom’ sponsorluğu gibi hayali konular basına servis ediliyor. Tesla ile başladılar, Porsche ve Rolls-Royce ile devam ettiler, şimdi Gazprom’da sıra. Pardon, arada Amazon’da vardı. Hayaller ve yalanlar böyleyken gerçekler GSYİAD. Hiç akıllanmıyor, asla vazgeçmiyorlar.

Neredeyse 40 yıl önce, muhabirlik dönemlerimde birlikte çokça vakit geçirdiğimiz, öyle ki Monaco’ya attığı unutulmaz frikik golü sonrası Atatürk Havalimanı’nda uçağın kapısından kaçırıp röportaj yaptığımız Cevad Prekazi’nin vefatı sebebiyle Belgrad’da cenazeye katılan Galatasaray kafilesine dair unutmadan söylemek istediğim iki şey var. Öncelikle Türk futboluna ve Galatasaray’a çağ atlatan kahramanlarından ve modern zamanların ilk ikonik Galatasaray efsanesi olan Prekazi’ye karşı son görevini layıkıyla yapan Galatasaray yönetimini gönülden tebrik ederim. Ancak duyumlarıma göre bu cenazeye katılmak için Belgrad’a gidilirken özel bir uçak kiralanmış. Bu uçağın ödemesini umarım Galatasaray yapmamıştır. Kulübün böyle bir harcama kalemi yok. Giden-gelen arkadaşlar bir zahmet aralarında bu ücreti paylaşsınlar. Ki tahminim zaten öyle olmuştur, benimki sadece boş kuruntudur. Bu hafta içerisinde Galatasaraylı bir kısım kulüp üyesi bir araya gelip geniş katılımlı toplantılar yaptılar. Bilinen muhtelif oluşumlar içinde oldukça aktif çalışan Kırmızı grubunun geçmişten ziyade geleceğe yönelik öneriler ve planlamalar üzerinde çalıştığını ve yakın zamanda bir deklarasyon ile kamuoyunun dikkatini çekeceği söyleniyor. Diğer yandan eski divan başkanı Eşref Hamamcıoğlu’nun da bir çalışma grubu prensibiyle dostlarıyla bir araya geldiğini, toplandığını ve şu anda bir başkan adaylığından ziyade Galatasaray’da artık bu yönetsel kötü gidiş karşısında bir şeyler yapmak isteyenlerle birlikte olup alternatifler yaratma uğraşında olduğuna dair haberler alıyorum. Çok yakında bu bahsettiklerim ve benzer grupların bir araya gelmesi yönünde yoğun bir çaba var. Hatta kulüpte yaşanan son gelişmeler doğrultusunda olağanüstü divan toplantısı yapılması da gündeme gelirse şaşırmam. Mali bakımdan yaklaşan zor günler ve Özbek yönetiminin yetki dışı borçlanmaları karşısında birtakım hamleler yapılacağını da düşünüyorum.

Demem o ki, büyük imkânlar, devasa boyutta harcamalarla futbolda başarılı olan ve 4 yıl art arda şampiyonluk yaşayan Galatasaray’da artık ‘cin şişeden çıktı’. Galatasaraylılar çok iyi bilirler; şampiyonluklar gelir, kupalar kazanılır, satılan arazilerin yerine yenileri konur, borçlar ödenir ama etik değerleri zedelenen, manevi şahsiyeti erozyona uğrayan bir camia belli bir aşamada kuruluş felsefesine, fabrika ayarlarına dönemezse ne şampiyonlukların önemi kalır ne de kupaların.