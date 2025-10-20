Maçın genelinde kalite yok. Diyeceksiniz ki, ‘Hangi maçta kalite var?’ İlk yarı Fenerbahçe fazla bir şey oynamadan 2-0 yaptı. Bir penaltı -o da tartışılır- ve Kerem’in attırdığı güzel gol. Fenerbahçe bir türlü 1. ve 2. bölgeden çıkamıyor. Yan top yapmaktan 3. bölgede pas yapamıyorlar. İlk 30 dakika boyunca 146 isabetli pas yapmışlar, bunun 24’ü 3. bölgede. Yani 1. ve 2. bölgede 122 pas yapmışlar. Bu çok kötü bir oran. Orta saha ve forvetler boş alana çıkmıyor. Kendini en az 4-5 futbolcu gösterecek ki pası verecek adam da en iyisine atacak. Futbolda pas atılmaz, alınır.

Bunun için de boşa çıkılmalı ama Fenerbahçeli oyuncularda boşa çıkacak kondisyon yok. İlk yarı Karagümrük vitaminsiz bir takım görüntüsündeydi. Hatta ‘Fenerbahçe bu hafta onlarla oynadığı için şanslı’ dedik. İkinci yarı görüntü farklıydı. Pozisyon üstüne pozisyon yakalayıp kaçırdılar. Fenerbahçe ite kaka futbol oynuyor. Sürekli seyircinin yüreği ağzında. Karagümrük 75. dakikada 16 yaşında oyuncu alabiliyor. Birçok takımın bunu yapması gerekiyor ama çöplere milyon Euro harcayıp kadroyu şişirmeyi tercih ediyorlar. Hakeme gelince maçı yönetmedi adeta idare etti. Zaman zaman nabza göre şerbet verdi, duruma göre düdükler çaldı. Tabiri caizse, biz bunlara ‘eski kaşar’ hakemler deriz. Bunu da futbolcular anlıyor. Her pozisyonda eli havada hakeme itiraz ediyorlar. Bu neden oluyor? Güçsüzlükten...

Tedesco, kondisyon idmanı yapmaya kalksa bu oyuncuların patır patır sigortaları atar. Penaltı olayında hakem pozisyona yakındı, net görüyordu. Bence de kararını doğru verdi ancak VAR devreye girdi. Türkiye’de maalesef kapasitesiz ve kalitesiz VAR hakemleri maçlara doğrudan sirayet ediyorlar. Şunu unutmayın: VAR, net pozisyonda devreye girer. Sana göre, bana göresi olmaz. Ama maalesef bizim hakemler alakasız pozisyonlarda devreye giriyor. Kasıt olup olmadığını da MHK’nin araştırması gerekiyor. Son olarak hem Beşiktaş taraftarını hem de F.Bahçe taraftarını tebrik etmek gerekiyor. Bu takımların maçlarına oynanan futbola göre bayağı seyirci gidiyor. Futbolcular ise aldıkları paraları hak etmedikleri şekilde sahada mücadele ediyor.