Kader futbolda ne kadar etkilidir? Montella işi buna bağladı. Bu oyunda kendi kaderini belirlemen tamamen seninle ilgilidir. Maça resmen 1-0 yenik başlamak ve geri dönememek çok şaşırtıcıydı. Basketbolda rakibin ritmini veya temposunu bozmak için faul yaparsın. Adına 'Yugoslav faulü' derler. Guardiola ve Kloop'un çalıştırdığı takımlarda top kaybı yaşandığı anda tehlikeyi büyütmemek için fauller yapılır. Bizim takımın bunu düşünecek hali bile yoktu. Kırmızı kart görüp eksik kalmış rakipler karşısında ne yapıp edip işi bitireceksin. Burada 'B, C, D planı' demiyorum. Oyuncuların risk alıp, yeteneklerini sergilemelerinden bahsediyorum. Arda, Hakan ve Kenan sakatlıktan çıktıkları için ritim kaybına uğramışlar. Tempoları iyi değil. Bu yüzden çok etkisiz kaldılar. Suudi liginde antrenmanların yoğun tempoda yapılmadığını biliyoruz. Merih tercihi bu yüzden tartışılmalı. Kanat beklerimiz oyunkuramadı ve hücumda kayboldular. Kerem oynadığı bölgede gol makinesi olmadığını net olarak kanıtladı. Oyun sistemimizde santrfor bulamazsak, işimiz iyice zora girer. Orkun ve İsmail, oyun stili olarak birbirlerinin alternatifi değiller. İkisinin birbirinden farklı oyun yetenekleri var. Kupaya son anda katıldık diye, Arizona çölünde 45 derece sıcaklıkta kamp yaptık. Sonra 24 derece yere gidip, maça çıktık. Bunu net bilmiyorum ama "Kendi bütçemizle daha iyi kamp yeri bulabilir miydik?" sorusunu sormak istiyorum. Şimdi bütün ihale normal olarak Montella'ya kalacak. Filmin sonu nasıl olacak? 'Kendisiyle devam mı, yoksa veda mı?' bunu merak ediyorum.