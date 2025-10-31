Güney ÖZTÜRK

Türkiye ile İngiltere’nin farklı rakamlar vermesine rağmen Eurofighter’lar Türkiye’ye pahalıya gelecek çünkü Almanya 8 Ekim’de 20 Eurofighter için 3.3 milyar sterlin öderken, Milli Savunma Bakanlığı dün aynı sayıdaki uçağa Türkiye’nin 5.4 milyar sterlin ödeyeceğini resmen duyurdu.

Almanlarınki 167 milyon sterlin

Almanya Federal Meclisi, 20 adet Eurofighter Typhoon’un 3.3 milyar sterlin’e (uçak başı 167 milyon sterlin) alınmasını onayladı. Yeni Tranche-5 uçakları 2031-2034 arasında teslim edilecek. Uçaklar AESA radar, gelişmiş AREXIS elektronik harp ve hava savunmasını bastırma SEAD/DEAD sistemi taşıyacak. Tornado filosunun yerini alacak. Almanya’ya verilecek uçaklarda silah paketi var olabilir ama resmi olarak belirtilmedi.

Türkiye’ye kapsamlı paket

Türkiye ise 20 adet Typhoon için 5.4 milyar sterlin ödendiğini açıkladı. İngiltere Başbakanı Starmer resmi açıklamada satış rakamını 8 milyar sterlin olarak duyurmuştu. Milli Savunma Bakanlığı “uçaklara görev ekipmanları, muhtelif mühimmatlar dahil” dedi. Buna göre 1 uçağın maliyeti bize 270 milyon sterline gelecek. İngiliz Reuters ajansına göre, Türkiye’nin anlaşmasında MBDA Meteor, kısa menzilli AAM ve Brimstone füzeleri pakete dahil.

Uçaklar Tranche 4 plus mı?

Tranche-5, Almanya’nın aldığı en ileri sürüm. Türkiye’nin uçaklarının ise Tranche-4+ olarak bilinen yani Tranche-4 gövdesine bazı Tranche-5 aviyoniklerinin eklenmiş olduğu “hibrit” versiyon olabileceği konuşuluyor. Bu, “Aynı uçak ailesi ama aynı donanım değil” demek. Türkiye’nin uçaklarının Tranche numarası ve tam aviyonik konfigürasyonu henüz ilan edilmedi.

İngiltere ‘8 milyar sterlin’ diyor

İngiltere Başbakanı Keir Starmer, Ankara ziyaretinde Türkiye’ye 8 milyar sterlinlik Eurofighter Typhoon satışı anlaşmasını “Sanayi için tarihi adım” diye İngiliz halkına duyurdu. Starmer, video çekip “Bu anlaşma, Birleşik Krallık savunma sanayisinde 20 bin kişilik istihdamın önümüzdeki on yılını güvence altına aldı” demişti.

Almanlar bizi kıskanıyor(!)

Almanya’da kişi başı yıllık gelir 55 bin dolar, (2.3 milyon lira) ortalama emekli maaşı 1866 bin Euro (91 bin lira), asgari ücret 2161 Euro (105 bin lira).

Alman işçi maaşıyla 1 litre benzini 1.8 Euro’ya 1 kilo eti 10 Euro’ya alıyor.

Türkiye’de kişi başına yıllık gelir 13 bin dolar (545 bin lira), ortalama emekli maaşı 346 Euro 16 bin 881 lira), asgari ücret 453 Euro (22 bin 104 lira).

Bir Türk işçi maaşıyla 1 litre benzini 1.6 Euro, 1 kilo eti 15 Euro alıyor.

Alman maaşıyla 340 kilo et alabilirken, Türkler 1 maaşla 37 kilo et alıyor.

Erdoğan ve Starmer 20 Eurofighter için imza attı.

Maliyeti artıran 5 önemli fark

1 Silah Paketi

Her iki ülke de aynı füze ailesini kullanıyor. Ancak Almanların uçak paketine füzeler yani silah sistemleri dahil mi belli değil. Türkiye MBDA Meteor (uzun menzil hava-hava) ve Brimstone (taktik) büyük stok ve tam entegre paket alıyor. Bu da maliyeti yükseltiyor.

2 Elektronik Harp Paketi

Almanya tamamen modern E-HarP özellikli, Tranche-5 ve Saab AREXIS EW alıyor. Türkiye muhtemelen Tranche-4+ / hibrit Tranche-5 alıyor. Tam özellik listesi açıklanmadı.

3 Eğitim Simülatör Bakım

Türkiye’nin paketi, uzun dönemli bakım, yedek parça, simülatör ve eğitimi içeriyor. Almanya bu hizmetleri kendi askeri-sanayi ekosisteminde yürütüyor. Dışa ödeme az.

4 Endüstriyel katılım / Offset

Almanya, Airbus ve MBDA gibi tesislerde üretim, bakım ve montaj hattına sahip. Berlin, sözleşme yaparken üretim zincirinin büyük kısmının Almanya sınırlarında kalmasını sağladı. Türk uçaklarının üretim ve entegrasyonun büyük kısmı ise İngiltere’de (BAE Systems) yapılacak. Paranın çoğu İngiltere’de kalıyor.

5 Teslimat takvimi ve öncelikli primi

Almanya 2031-34 (normal plan) arasında teslim alacak.Türkiye ilk uçağı 2030’da alacak. Üretim hattında öncelik için ekstra maliyet.