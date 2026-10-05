Çok dillendirilmemeye çalışılsa da İstanbul Büyükşehir Belediyesi üzerinde önemli oyunlar oynanıyor. İlçe belediye başkanlarını operasyonlarla, meclis üyelerini soruşturmalarla yıldırıp AKP’ye katılmaları istendiği siyasetçiler tarafından sıkça konuşuluyor. Belki yeni yıla girmeden ya da girdikten kısa süre sonra planlanan operasyon tamamlanmak isteniyor. Ekrem İmamoğlu’nun önce diplomasını iptal edip Cumhurbaşkanlığı adaylığını önlediler. Şimdi de 2 yıl 7 ay 15 gün hüküm giydiği davanın Yargıtay tarafından onanması halinde başkanlığı da elinden alınacak. Büyükşehir Belediye Başkanlığı’na kimin getirileceği bile belli. Ümraniye Belediye Başkanı AKP’li İsmet Yıldırım, Büyükşehir Belediye Başkanlığı koltuğuna oturtulabilir. Yalnız ilçe belediyeleri değil, Büyükşehir Belediye iştirakleri de ağır ve yoğun baskı altında. Savcılıktan müzekkereler, ihale dosyaları istenmeye devam ediyor. Açıkçası çalışanlarda büyük bir huzursuzluk var. Yargılanan Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu ve arkadaşlarının davalarına olan ilgi azaldı. Bu durum, belli etmeseler de tutukluları ve ailelerini etkiliyordur. O GÜN YALNIZDILAR Geçen perşembe günü tutukluluk değerlendirme günüydü. Yani tutuklular için en kritik gün. O gün duruşma salonunda hiçbir milletvekili yoktu. Konuştuğum avukat şunları anlattı: “Sonuçta rüşvet iddiası suçu tamam. Ama rüşvete aracılık suçunun yatarı 18 ay. Rüşvete aracılık suçu işlemiş olduğu iddia edilen sanıkların perşembe günü tahliye edilmesi gerekirdi. Çünkü cezaevinde bu insanlar 18.5 aydır yatıyor. Mahkeme, bu suçlamadan yatan hiç kimse hakkında tutuksuz yargılama kararı vermedi. Bize göre ortada ağır bir hukuksuzluk var. Ekrem İmamoğlu’na hâlâ savunma yaptırılmadı. Savunmasını içeren kitap baskısı yapılmaya başlandığında el konuldu. Savunmasının ne zaman yaptırılacağı belli değil. Mahkemenin, iki hafta sonra savunmaları bitireceği belirtiliyor. Ekrem Başkan’ın durumunu hiçbir şekilde bilmiyoruz. Ne yapacaklar, ne edecekler belirsiz. Belki savunma da yaptırılmayabilir. ÇOK GÜÇLÜ DURUYOR Ekrem Başkan çok güçlü durmaya devam ediyor. Şu aralar siyasi destek görmüyor diyebilirim. Ama acayip güçlü bir adam. Çok enteresan, yol arkadaşları da öyle. Yeni düşmüş insanlar bile dışarıya karşı babalarına, annelerine, eşlerine, çocuklarına karşı çok güçlü olduklarını gösteriyorlar. Tabii ki hepsinde içeride bir yıpranma var. Kolay değil. Çünkü hiçbir şey belli değil. ‘Altı ay, bir yıl sonra bırakacağız, bir yıl sonra bırakacağız’ deseler ona göre insanlar kendini hazırlar. Belirsizlikler çok. Ne yapılacak, ne edilecek, ne olacak, ne bitecek… Kimse bir şey bilmiyor. DURUŞMAYA ALINMIYOR AMA… En çok takdir ettiğimiz duruşmaların ilk gününden bu yana Silivri’ye hemen her duruşma için gelen Devrimci İşçi Sendikaları Konfederasyonu’nun (DİSK) eski Genel Başkanları, önceki dönem milletvekilleri Rıdvan Budak ve Süleyman Çelebi oluyor. Vefa duygusu olan insanlar. Süleyman Bey, son duruşmaya anjiyo olduğu için gelemedi. Rıdvan Budak ağabeyin durumu daha başka. Hâkim, Rıdvan Budak’ı mahkeme salonundan çıkarmıştı. Bir daha duruşma salonuna alınmaması talimatını vermişti. Ama o hâlâ salona girmeye uğraşıyor. O girmeye çalıştıkça, talimat verildiği için jandarma tarafından salona girişine izin verilmiyor. Duruşma salonuna alınmayacağını bilmesine rağmen sanki girecekmiş, alınacakmış gibi hiç aksatmadan geliyor. Rıdvan Budak’ın, Süleyman Çelebi’nin hakkı ödenmez. Bunlar çok değerli insanlar. Rıdvan Bey, duruşma bitene kadar salonun dışında oturuyor.” BÜROKRASİ TEDİRGİN Belediye bürokratları işlerini en iyi şekilde yapmaya gayret ediyor. Ama her an götürüleceklermiş gibi herkeste bir tedirginlik var. Çünkü, götürülen onca dosyadan kendilerinin hangisiyle ilgili ne gibi bir suçlamayla karşı karşıya kalabileceğini bilemiyor. “Belediye ile adeta oynuyorlar” diyen avukat sözlerini şöyle sürdürdü: “31 Mart 2024 seçiminde İstanbul’da CHP 39 ilçeden 26 ilçede belediye başkanlığı seçimini kazanmıştı. Tutuklamalar, transferler sonucu CHP’li – YENİ Partili belediye sayısı 18’e indi. AKP’nin yönettiği ilçe sayısı 19’a yükseldi. Esenyurt ve Şişli’yle ise kayyum atandı.” CHP-YENİ Parti ayrışması da AKP’nin işine kolaylaştırıyor. Büyükşehir Belediye Meclisi’nde istifalar, transferler ile CHP’nin mecliste üye sayısı 154’e düşerken, Cumhur ittifakı ise 142’ye yükseldi. CHP’li 7 üyenin Cumhur İttifakı’na geçmesi halinde Cumhur İttifakı 149’a yükselirken, CHP ise 147’e düşecek. Yargı kıskacının şu günlerde Eyüpsultan Belediyesi üzerinde olduğu belirtiliyor. VAHAP BAŞKAN DURUMU Mersin Büyükşehir Belediye Başkanı Vahap Seçer, Yenişehir Belediye Başkanı Abdullah Özyiğit, Mezitli Belediye Başkanı Ahmet Serkan Tuncer ve Ataşehir Belediye Başkan Vekili Murat Güneş yürütülen bir operasyon kapsamında gözaltında. Aynı şekilde Eyüpsultan Belediye Başkanı Mithat Bülent Özmen de gözaltında. Özmen, başkanlık görevinden önce İGDAŞ Genel Müdürlüğü görevinde bulunmuştu. Onlar da savcı karşısına çıkacağı günü bekliyor. Mecliste denge giderek değişiyor. Seçer hem deneyimli bir siyasetçi hem de deneyimli büyükşehir belediye başkanı. Türkiye Belediyeler Birliği seçiminde de AKP’li belediye başkanlarının da oyunu alıp başkan seçilmişti. CHP ve YENİ Parti, Vahap Bey ve arkadaşlarını yalnız bırakmamalı. En zor günlerinde yanında olduklarını göstermeli.