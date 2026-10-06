Tera Portföy Yönetim Kurulu Başkanı Erdin Özel, fon soruşturmasının kilit isimleri arasında yer alıyor. Önce yurt dışına çıkış yasağı ile serbest bırakıldı. İtirazlar gelince apar topar gözaltına alındı, kelepçeli halde fotoğrafı çekilip servis edildi ve tutuklandı. AK Parti camiası, Özel’in Fatma Betül Sayan Kaya’ya yakın olduğunu biliyor ve konuşuyor. Kaya ve eşinin Tera fonuna 163 milyon TL koyarken de, krizden hemen önce 2.2 milyar TL ile sistemden çıkarken de içeriden istihbarat aldığı ve tüyo verenin Özel olduğu öne sürülüyor. “Niye versin?” dediğinizi duyar gibiyim. YARDIMCISI YAPACAKTI Fon vurgununda ifşa olunca AK Parti Genel Başkan Yardımcılığından istifa etmeye mecbur bırakılan Kaya, Özel ile ilişkisini AK Parti Genel Merkezi’ne taşıdı. Sekiz ay kadar önceydi. Kaya, hep yanında gezdirdiği Özel’i Sosyal Politikalar Başkan Yardımcısı yapmak istedi. AK Parti yönetimi bu isteği geri çevirdi. “Senin başkan yardımcılarında sıkıntı var. İlk önce sen bunları değiştir” dediler. Kaya’yı sert bir dille uyardılar. Kastedilen kişi, geçen hafta Türkiye Futbol Federasyonu tarafından yasadışı bahis iddiasıyla Profesyonel Futbol Disiplin Kurulu’na sevk edilen Muhammet İsmail Sağlam’dı. Eski İçişleri Bakan Yardımcısı Mehmet Sağlam’ın oğlu olan Sağlam, AK Parti’de rahatsızlık yaratmıştı. Ancak Kaya, “Gönder” dedikleri Sağlam’ı koltukta tutmaya devam etti. Bu kararında AK Parti Iğdır Milletvekili Cantürk Alagöz’ün ricası ya da hatırı etkili olmuş olabilir mi? Neden olmasın? Çünkü Sağlam, suçu işlediği iddia edilen tarihte Alagöz’ün sahibi olduğu Iğdırspor’un yönetim kurulu üyesiydi. GAYRİRESMİ GÖREV VERDİ Kaya, Sağlam’ı değiştirmediği gibi, atanmasına izin verilmeyen Özel’in başkan yardımcısı gibi hareket etmesine yol verdi. Bir AK Partili yetkili bana şöyle dedi: “Özel, hiçbir zaman resmen Sosyal Politikalar Başkan Yardımcısı olmadı. Ama Kaya, bu kişiye kendi biriminde gayriresmi görevler vermiş. Bu, partimizin kontrol edebileceği bir durum değil.” KAYA, KAMPA SOKTU Özel, bu bağlantısı sayesinde AK Parti’nin geçen 26-29 Haziran tarihleri arasında Sakarya’nın Sapanca ilçesinde gerçekleştirdiği 33. İstişare ve Değerlendirme Toplantısı’na katıldı. Duyduğum kadarıyla 28 Haziran akşamı verilen yemekte o da varmış. Erdoğan’ın yanına gidip soru sorarken fotoğraf çektirmiş. Fotoğrafı WhatsApp’ın durumunda paylaşmış. Şu soru zihnimde dönüp duruyor: Fotoğrafı Kaya çekmiş olabilir mi? Çünkü kampa; bakanlar, genel başkan yardımcıları, milletvekilleri, MKYK üyeleri, kadın ve gençlik yöneticiler ile sınırlı sayıda danışman katıldı. Normalde Özel, kampa giremezdi. AK Partili yetkili şunları söyledi: “Kaya, fiili durum yaratarak, Özel’i kampa sokmuş. Özel’in toplantılara katıldığını zannetmiyoruz. Yemek gibi sosyal alanlarda gelmiştir. Onun gibi gelen başkaları da vardı, kampın dışına çıkardık.” SUNUM YAPTI MI? AK Partililer Özel’in kampta sadece sosyal alana girdiğini öne sürüyor. Ancak kulağıma gelen başka iddialar var. Acaba Özel, AK Parti kampında kimseye sunum yaptı mı? Bir milletvekiline fon aldırdı mı? Özel’in AK Parti’de şimdilik bilinen tek referansı, Fatma Betül Sayan Kaya görünüyor. Ya bilinmeyenler? AK Parti’de finans dünyasıyla bağlantılı olanların Özel’i yakından tanıdığı iddia ediliyor. Özel’in tüyo verdiği başka AK Partililer de var mı? MASAK, geçen yıl Yarız’ın 105 milyon TL’sini bloke etmiş Kimse bizi kandırmasın. Müdahale etmesi gerekenler fon vurgununun faillerini tanıyor ve bu dolandırıcıların ne haltlar çevirdiğini iyi biliyordu. Kasım 2025’e dönelim. Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, “Bazı fonlar üzerinden manipülasyon yapıldığını biliyoruz” diyerek, fon vurgununa dikkat çekmişti. Olağan şüphelilerden ilki, Pusula Portföy’ün Yönetim Kurulu Başkanı Muhammed Yarız’dı. Çünkü İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı’nın 26 Şubat 2025’te Sermaye Piyasası Kurulu’na (SPK) gönderdiği yazıda Yarız’ın adı şüpheliler arasında gösteriliyordu. Vakıf Leasing’i bile çarpan Yarız, SPK tarafından defalarca para cezası veya geçici işlem yasağı yemesine rağmen Pusula Portföy’ün patronu olabilmişti. İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı’ndan sonra ve Bakan Şimşek’in fonlardaki manipülasyona dair açıklama yaptığı Kasım 2025’te, Yarız bir kara listeye daha girdi. Bu kez MASAK devredeydi. Burak Gökçe tarafından Yarız’a yapılan 105 milyon TL’lik transfer şüphe gerektiren izlenim gerekçesiyle MASAK tarafından ertelendi. Bu para blokeli halde hâlâ banka hesabında duruyor. Burak Gökçe, HEDEF hisselerindeki işlemlerde piyasa dolandırıcılığı suçuna karıştığına dair makul şüpheden ötürü 28 Mart 2025’ten itibaren altı ay süreyle geçici işlem yasağı yedi. Yarız’la aynı suçu işledi. Bu ikili fon soruşturmasında da buluştu. Gökçe, 26 Eylül’de tutuklandı. Ayrıca Gökçe’nin, hisselerini manipüle ettiği Hedef Holding ve İnfo Yatırım’ın Yönetim Kurulu Başkanı Namık Kemal Gökalp de cezaevine gönderildi. Hedef Holding ve aynı isimli yatırım bankası TMSF’ye devredildi.