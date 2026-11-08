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Fatih Y.’nin ömrü mağazalarda işçilik yaparak geçti.

EYT Yasası çıkınca “Oh be!” diye sevindi.

Emekliye ayrıldı.

Fatih Y., primlerinden arttırdığını, eşi Aylin ise babadan kalan bir miktar parayı bankaya yatırmıştı.

Bu şubatta internette tanıtımını gördükleri Tera’nın TLY fonunu satın aldılar.

Yatırdıkları para yaklaşık 3.5 milyon TL idi.

Sermaye Piyasası Kurulu’nun (SPK) 7 portföy şirketine ait 131 fonda tasfiye kararı almasından bir gün önce, 16 Eylül’de saat 12.15’te paralarını çekmek için tuşa bastılar.

Pozisyonları T-2 olduğu için iki gün sonra iade edileceğini düşünüyorlardı.

Evet, ödeme yapılan birisi vardı.

Bu kişi işçi emeklisi Fatih Y. değil, AK Parti eski Genel Başkan Yardımcısı Fatma Betül Sayan Kaya idi.

ÖFKE GERİ ADIM ATTIRDI

Cümle alem biliyor...

Fon vurgununa yönelik toplumsal öfke AK Parti’ye geri adım attırdı. Yoksa AK Parti, Kaya’yı WhatsApp grubundan çıkarmakla yetinecekti.

Kaya ve eşi İlyas’ın ifadeye ilk gelişleri ziyaretten farksızdı.

Ne adliyeye girdiklerini gördük, ne çıktıklarını...

İfade tutanakları devlet sırrı gibi saklandı.

Kaya, yalnızca vurgunculuğun değil, kayırmacılığın da sembolü oldu.

AK Parti tabanı bile isyan etti.

Beştepe, anketlerde erimeyi gördü ve Kaya’yı kurban verdi.

Yargının muamelesi şak diye değişti.

Geçen hafta Kaya ve eşi polis tarafından arandı, bir sonraki gün saat 11’de ifadeye çağrıldı.

Kaya çifti vatandaşların kullandığı kapıdan girdi.

Gazetecilerin görüntü almasına ve soru sormasına imkan verildi.

Hiçbir protokol uygulanmadı.

Kaya, suç örgütü üyeliği ve Sermaye Piyasası Kanunu’nun 107. maddesine göre bilgi suiistimali, yani insider trading (içeriden tüyo almak) suçundan tutuklandı.

Şimdi Silivri’de yatıyor.

İLK KEZ BORSAYA GİRDİ

Kaya’nın tutuklamaya sevk yazısında, ilk defa borsa yatırımcısı olduğu belirtiliyor.

Tıpkı işçi emeklisi Fatih Y. ve eşi Aylin gibi.

Kaya, Tera’nın Özata Denizcilik hissesinden alım gerçekleştirmiş.

İlk alım tarihi, 8 Nisan 2026.

Kaya, o gün Tera Portföy’ün patronu Erdin Özel ile AK Parti İstanbul İl Başkanlığı’nın düzenlediği Romanlar Günü’ne katılmıştı.

Tekrar sevk yazısına dönelim.

“Kaya’nın Özel ile geçmişten tanışıklığının bulunduğu ve hisse yatırım sürecinde bu görüşmenin yoğun şekilde devam ettiği, Tera Yönetim Kurulu Başkanı Emre Tezmen ile de görüştüğü...”

Kaya, Özata hissesini alıyor.

Özata, Nisan 2026’da yükselişe geçiyor.

İlk defa borsa yatırımcısı olan biri için ne büyük bir tesadüf değil mi?

16 EYLÜL'DE SATMIŞ

Kaya’nın talihi satışın zamanlamasında da yaver gidiyor!

16 Eylül’de hisselerini satışa çıkarıyor.

Tıpkı Fatih Y. ve eşi Aylin gibi...

Hatta Fatih Y. ve eşi Aylin, işlem saati itibariyle Kaya’dan önce davranmış olabilir.

Tarihin önemi şu:

Pusula Holding, bir gün önce temerrüde düştü.

Tera ise 16 Eylül akşamı bazı fonlarda yatırımcılarının parasını ödeyemedi.

SPK, 17 Eylül’de Tera ve Pusula dahil 7 portföy şirketine ait 131 fonu tasfiye etti.

TASFİYEYİ BİLİYORDU

Kaya’nın pozisyonu T-2 idi.

Bu pozisyonda ödeme işlemden iki gün sonra yapılıyor.

Fakat Kaya’nın ki aynı gün ödendi.

Sevk yazısından:

“Hissenin piyasada satılmayıp virman şeklinde Tera tarafından alındığı ve hisse değerinin şüphelinin hesabına aynı gün yatırıldığı...”

Nasıl mümkün oluyor?

Bu dolandırıcılık yazıda açıkça ifade ediliyor:

“Kaya’nın Tera yöneticileri ile diyalog halinde oluşu, ilk defa borsa yatırımcısı olmasına rağmen yatırım miktarının yüksek değerde oluşu dikkate alındığında hissenin fiyat hareket aralığını bildiği ve tasfiye kararının verileceğini bilerek işlemler yaptığı görülmektedir.”

Sizin anlayacağınız...

Kaya, SPK’nın bir gün sonraki tasfiye kararını haber alıp Tera’dan 2.2 milyar TL’yi çekti.

O PARA NASIL ÖDENDİ?

O gün temerrüde düşen Tera, 2.2 milyar TL’yi nereden bulup Kaya’ya ödedi?

Acaba Türkiye Sigorta’nın Tera’ya ödünç verdiği 12.7 milyar TL’lik devlet tahvillerinin satışından karşılanmış olabilir mi?

Bu kuşku ciddiye alınmalı.

AYNI SUÇ ÖRGÜTÜ

Kaya çifti 2.2 milyar TL’yi 16 Eylül’de cebe indirirken...

Fatih Y. ise o günden beri ne zaman banka hesabını açsa eriyip giden birikimine kederli gözlerle bakıyor.

24 bin TL’lik emekli maaşı olmasa aç kalacaklar.

Kredi borcunu ödemek için eşinin arabasını satmışlar.

Fatih Y., şöyle diyor:

“Elimizde paramız kalmadı. Kredilerimiz, oğlumuzun okul taksidi ve kredi kartı borcumuz var. Bu ekonomik zorluğa en fazla 2 ay dayanabiliriz. Yüksek rakamlardaki birçok kimsenin parasını çekebildiğini duydum. Küçük yatırımcı mağdur oldu.”

Fatih Y. gibi 1 Eylül’den 16 Eylül’e kadar parasını çekmek için başvurup alamayan onbinlerce mağdur var.

Kaya’nın 2.2 milyar TL’si Fatih Y.’lerin birikimleriyle ödendi.

Finans bürokrasisine sızan suç örgütü siyasi ayağındaki Kaya’yı kurtarırken, onbinleri batırdı.