“Maça agresif başlayacağız” dedi Okan Buruk. Sadece 10 dakika bir şeyler yapmaya çalışan bir Galatasaray vardı. AZ, oyunun kontrolünü ele geçirince 16 şut denemesi ve 3 net pozisyon ile zor anlar yaşattı Günay’a ilk yarıda. Kurtardığı 2 pozisyon olmasa daha çok üzülürdü Galatasaray.

Poku, ilk maçta da süratiyle hırpalamıştı savunmayı. “Bu oyuncu sadece bir maçlık bu kadar etkili” diye düşünmemiştir herhalde teknik kadro. Poku, Jelert’in olduğu savunma bölgesini bitirdi. Resmen durdurulamaz oyuncu modunu açmıştı. Bu işin önlemi alınmalıydı. Maikuma golü rahat atarken, Hollanda takımı üstünlüğünü golle sonuçlandırmıştı. İki gün süren karlı Juventus maçı ve 5-0 biten Neuchatel mucizesi maçtan önce akıllardaydı. Olmadı... Takımın bu mucizeyi gerçekleştirecek havası hiç yoktu.

Sara dün akşam bekleneni veremedi. Torreira uğraştı ama yenilen golden sonra yaptığı fauller onu sarı kart görecek konuma getirebilirdi. D.Sanchez ve Mertens ikinci devre oyundan alındılar. “Umut kalmadı demek ki” dedim kendi kendime. Kerem ve Metehan oyundaydı. Kasius’un sert şutu ağlara gidince iyice sessizlik çöktü stadyuma. Osimhen güzel golü hemen atmasa maçın havası iyice bozulacaktı. Torreira’nın da oyundan çıkmasıyla artık bu maçı hemen unutmak istediğinin mesajını vermişti Okan Buruk. Ama oyuncular bırakmıyordu. Sallai beraberlik golünü atarken ilk yarıdaki beklenmedik kötü oyuna bir kez daha üzüldüm.

Galatasaray bu sezon Avrupa maçlarında çok gol yedi. Maç başı ortalaması ikiyi geçti. Bu kadar çok gol yerseniz tur atlamanız veya hedeflediğiniz final yolculuğu tatlı bir hayal olarak hatırlanır. Her şey Young Boys maçıyla başlamıştı ve AZ maçıyla bu sezon Avrupa defteri bence çok erken kapandı. Sadece hücum ederek maç kazanmak maalesef mümkün değil...