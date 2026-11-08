“Bu işte bir haksızlık, hukuksuzluk var mı?” sorusu “Her şey usul ve mevzuata uygundur” diye cevaplandığında bunu hep “Hakka ve hukuka aykırılık var” diye anlamışımdır. Kanımca, nitelikli dolandırıcılıkla kendilerine ve gizli hamilerine milyarlar kazandırıp sonunda fena çuvallayan borsa cambazları, “yasaların ruhuna aykırı ne işler çevirdilerse, hepsini usulüne uyun yapmışlardır”. Üstelik İslami otoritelerden icazet almayı da ihmal etmemişler. Bu fetvalarını veren vakfın yönetiminde Cumhurbaşkanlığı Ekonomi Politikaları Kurulu Üyesi Prof. Dr. Servet Bayındır da varmış. İslami iktisat, İslami para piyasası araçları ve faizsiz bankacılık konusunda uzman olan Dr. Bayındır, bu alanda otoritedir. İcazet belgelerinde bazı fonların türev işlemlerinin İslam fıkıhına uygunluğu belirli koşullara bağlanmış. Denetimlerde bu koşullara uyulmadığı görülürse, icazetin iptal edileceği belirtilmiş. Bugüne kadar hiçbir icazet iptal edilmediğine göre, ya gerekli denetim yapılmamış ya da denetimlerde icazet koşullarına bir aykırılık saptanmamış. Olanlara çok üzüldüğünden emin olduğum Servet Hoca, “Vakfımız da gerekli dersleri çıkaracaktır” demiş. Keşke, kapitalist sistemin en muhataralı alanına, bu kadar ayrıntılı girmeselerdi.

LAİK HUKUK

Finansman sıkıntısı çeken bir iş adamı, yaşadığı bir olayı gazetecilere anlatmış. Para sıkıntısına düşmüş firmasına kaynak ararken, bu işlerde aracılık ve hukuk müşavirliği yapan bir avukatla tanışmış. Avukat ona “Halka arz yoluyla ihtiyaç duyduğu parayı hem de faizsiz sağlayabileceğini” söylemiş. İş adamı “İyi ama şirketimin durumu halka arz koşullarını karşılamıyor” demiş. Avukat şöyle yanıtlamış: Biliyorum; senin şirketini halka açmayacağız. Halka açık bir şirketi satın alıp seninkiyle birleştireceğiz. Ardından bu şirketin borsadaki hisse fiyatlarını yükselteceğiz. Sen de bir kısım hisseni yüksek fiyattan satarak bol paraya kavuşacaksın. Bunu da ancak TERA ile yapabiliriz. Ön rapor için 3 milyon lira istiyorlar” demiş. İş adamı da bu tutarı duyunca bu operasyona girmekten vazgeçmiş.

KISSADAN HİSSE

Şeytana külahını ters giydiren bu “halka açılma” projesini bir avukat yani bir “hukuk adamı” öneriyor. Demek ki; onun laik hukuk anlayışına göre ortada yasalara aykırı bir işlem yok. Aksi hâlde bu avukat böyle bir teklif götürmezdi. Anlaşılan TERA ve diğer çakal finansmancılar “görüntüde” hem İslami hem de laik hukuka saygıda kusur etmemişler. Doğa yasalarına göre “ılık suya soğuk su katıldığında karışımın sıcaklığı yükselmez, iner”. Halen hisse senetleri borsada işlem gören bir şirket, halka arz koşullarını karşılamayacak kadar zayıf bir şirketle birleşince, borsadaki hisse senedinin fiyatı yükselmez, aksine düşer. Eğer yükselirse, bu bir manipülasyondur. Bunu IMKB, SPK uzmanları herkesten iyi bilir. Akla şu soru geliyor: TERA ve benzeri borsa cambazları bugüne kadar buna benzer kaç adet, şaibeli halka arz gerçekleştirdi? Onlar ne zaman patlayacak? Yine de diyorum ki; bu gözü karalar, çok da günahkâr değil. İşlemleri denetimsiz bırakılarak fahiş kâra teşvik edilmiştir. Bu yüksek riskli fonlara para yatıran tamahkârlar da sandıkları kadar masum değiller.

SON SÖZ: Faizden kaçan, fona tutulur.