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Dünya Kupası’ndan sonra liglerin başlamasına artık sayılı günler kaldı. Dar gelirli için stadyumda maç izlemek neredeyse hayalden öte bir durum. Maç günü biletleri, kombineler fahiş fiyatlara satılıyor. Stadyumları yüksek gelirli insanlar ve gurbetçilerimiz dolduruyor. Hal böyle olunca dar gelirli televizyondan maçları takip ediyor. Süper Lig’den Premier Lig’e Şampiyonlar Ligi’nden Bundesliga’ya kadar hepsini izlemek için ise Türk futbolseverlerin cebinden para çıkması gerekiyor. Televizyonlardan, dijital platformlara birçok yayıncı neredeyse kesinleşti.

NEREDEYSE 1 ASGARİ ÜCRET

Neredeyse her organizasyon için ayrı kuruma para ödemek zorunda olan izleyicinin kafası karışık.

Güncel abonelik ücretlerine göre, tüm futbol yayınlarını izlemek isteyen bir taraftarın aylık toplam maliyeti 1.677 TL'ye ulaşıyor. Yıllık ise neredeyse bir asgari ücrete denk geliyor.

ARDA GÜLER VE KENAN YILDIZ'I İZLEMEK ŞİFRELİ

Yayın hakları ise bölünmüş durumda. Futbolseverler 5 farklı platforma üye olmak zorunda. Süper Lig, Trendyol 1.Lig, Premier Lig ve Fransa Ligi tek bir yayıncının elinde olacak. UEFA organizasyonları ise TRT’nin elinde bulunuyor. Türk takımlarının maçlarını şifresiz verecek olan TRT, Arda Güler ve Kenan Yıldız’ın maçlarına ise şifre koyuyor.

Ancak Milli Takım’ın yayıncısı ise yine değişti. Ay-yıldızlıların eylül ayında UEFA Uluslar Ligi’nde çıkacağı maçlar ATV’den ekranlara gelecek.

YAYINLAR KOLAY ULAŞILABİLİR OLMALI

Daha birçok ligin ayrı ayrı platformlara bölünmesi özellikle asgari ücretlilerin belini büküyor. Yılda 1 asgari ücreti platformlara ayırmak zorunda kalan insanlar, maç yayınlarını izlememeyi tercih ediyor.

Türk halkının bu yayınları tek elde izlemesi lazım. Özellikle büyük kitlelerin izlediği bu yayınlara kolay ulaşılabilir olmalı.