İspanya Teknik Direktörü Luis de la Fuente, Fransa galibiyetinin ardından "Bugün dünyanın en iyi oyuncuları, dünyanın en iyi takımına karşı oynadı. Dünyanın en iyi takımı kazandı" demişti. Oyun felsefeleri ve futbola bakışları ancak bu kadar iyi özetlenebilirdi... İspanya'nın de La Fuente'den önceki teknik direktörü Luis Enrique de tam olarak bu mentaliteyle PSG ile iki senedir üst üste Şampiyonlar Ligi'ni kucaklıyor.

Enrique'nin PSG'si yıldızlara bağımlı değildir. Dembele öne çıkan isim dediğiniz anda Nuno Mendes'in pasıyla Kvaratskhelia soldan bindirir, genç Doue plaseyi bırakıverir. İspanyol futbolunun mirası olan bu anlayış, bugün Dünya Kupası'nın galibini de belirledi.

İspanya'da yıldız olarak öne çıkan isimler Yamal ve Pedri. Ancak Pedri bu turnuvanın son düzlüğünde Belçika, Fransa ve Arjantin maçlarında yedek soyundu. Yamal ise performansıyla kesinlikle takımın en öne çıkan ismi değildi.

İspanya'nın yıldızı, tüm unsurlardan yüzde 100 verim almayı hedefleyen futbol mirasıydı. Bunu en iyi şekilde uygulayan Luis de la Fuente ve alt yaş gruplarından beri birlikte çalıştığı öğrencileriydi.

Luis Enrique, Luis de la Fuente ve İspanyol futbolu, görmek isteyene yıllardır üniversite kürsüsünde anlatırcasına dersler veriyor. Futbolun 2026 model halinde yıldızlar değil, 'kültür' ve 'takım oyunu' ön plana çıkıyor.

Ne yapmak istediğini bilen 11 futbolcu ve bir teknik adamı durdurabilmek için artık yıldızların ışığı yeterli değil...