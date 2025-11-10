Kocaelispor taraftarı tribünleri tıklım tıklım doldurduğunda müthiş bir baskı oluştururdu geçmişte. Aynı görüntüyü dün bir kez daha gördüm. Taraftar baskısı ile birlikte takım da maça hırslı, tempolu ve presli başlamıştı.

Şampiyonlar Ligi’nde Ajax maçında kazanılan büyük zaferin elbette olumlu olduğu kadar olumsuz tarafları da vardı lider adına. Lemina ve Torreira ikilisi vites yükseltemediler.

Jakobs etkisiz kaldı. Osimhen ve İcardi ikilisi skor olarak önde oynadığınız maçlarda her zaman tehlikeli olabilir. Ancak baştan bu isimlerle başladığınızda takım olarak tempoyu yükseltemezseniz, hiçbir şeyin iyi gitmeyeceğini dün gördük.

İlk devre Galatasaray takım olarak iyi değildi. Tayfur 3 kez gol şansı yakaladı. Devre biterken Agyei çok klas bir gol attı. İyi oyunun karşılığını almıştı ev sahibi Kocaelispor. İkinci yarıda Okan Buruk çift forvet düşüncesini korurken, Sallai’yi hücuma katkısı daha fazla olsun düşüncesiyle Singo’nun yerine oyuna aldı. Bu değişiklik fazla etkili olmamıştı. Eren ve Sara bence daha önce oyuna girebilirlerdi. Torreira oyundan alındı ama muhtemelen hafif sakatlığı vardı. Yoksa da etkisiz ve yorgundu.

Osimhen’in attığı gol, VAR’dan dönünce işi çok zora girmişti Galatasaray’ın. Okan Buruk’un çift santrfor ısrarı bu maçta orta alanı tamamen devre dışı bırakmıştı. Galatasaray adına alınan mağlubiyetin ana nedeni bence Şampiyonlar Ligi’nin yorgunluğunun sahaya yansımasıydı