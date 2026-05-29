Evet gençler, müjdeyi isterim… Kıymetli büyüklerimiz sonunda sizlerin de bir sosyal hayatı, eğlenmeye hakkınız olduğunu fark etti ve buna yönelik bir yasal düzenleme hazırladı. Sizler için eğlence vergisi kaldırılıyor.Artık asosyal olmayı bırakın, eğlenmeye bakın. Geçtiğimiz cuma günü TBMM Başkanlığı’na sunulan kanun teklifiyle, 2464 Sayılı Belediye Gelirleri Kanunu’nun 19’uncu maddesine yeni bir fıkra ekleniyor. Buna göre; 18 yaşını doldurmamış kişilere ve öğrenimine devam edip 25 yaşını aşmamış gençlere düzenlenen biletlerden eğlence vergisi alınmaması öngörülüyor. Şimdi gelelim detaylara… Biletle girilen ve eğlence vergisine tabi yerleri üç gruba ayıralım: 1- Yerli ve yabancı film gösterimleri, konserler, at yarışları ve spor müsabakaları. 2- Tiyatro, opera, bale, Karagöz, kukla ve orta oyunları. 3- Sirkler, lunaparklar ve çalgılı bahçeler. Aslında ilk gruptan alınan eğlence vergisi zaten Cumhurbaşkanı Kararı ile 1 Ocak 2023 tarihinde sıfırlanmıştı. Yani sinema, konser ve maç biletlerinde vergi zaten alınmıyordu. İkinci grupta eğlence vergisi yüzde 5, üçüncü grupta ise yüzde 20 olarak uygulanıyordu. Yapılan düzenleme fiilen sadece ikinci ve üçüncü grubu etkiliyor. Yani tiyatroya, operaya, baleye, sirke ya da lunaparka giderseniz eğlence vergisi ödemeyeceksiniz. Tabii bunun için ya 18 yaşından küçük olmanız gerekiyor ya da üniversite öğrencisiyseniz 25 yaşını aşmamış olmanız… Yani emekli Mehmet Amca eşiyle birlikte bale gösterisine giderse bilet bedeline yüzde 5 eğlence vergisi ödeyecek. Ama ne mutlu ki torununu da yanında götürürse, torununun biletinde vergi olmayacak. Opera ve baleyi hiç kaçırmayan emekli Mehmet Amca açısından, 20 bin liralık maaşla gerçekten önemli bir tasarruf… Düşünün, bilet 500 lira olsa, eğlence vergisinin kaldırılmasıyla cebine 25 lira kalacak. Artık onunla torununa patlamış mısır mı alır, su mu içer, kendisi bilir. Lunaparklar da bizim jenerasyon için önemli eğlence alanlarıydı. Hatırlayın; dönme dolapları, çarpışan arabaları… Kıymetli büyüklerimiz belli ki gençlerin bu heyecandan mahrum kalmasını istemiyor. Orada da eğlence vergisini kaldırıyorlar. Artık dönme dolapta deliler gibi bağırabilir, “Yaşa Mehmet Şimşek” diye slogan atabilirsiniz. İşin ironi kısmını çok uzatmayayım ama bu fikir kimin aklına geldiyse ya çocukluk anılarında yaşıyor ya da gerçekten bizim aklımızla oynuyor. Kardeşim, milletin derdi opera, bale mi?Orta oyunu mu kaldı? Hacivat-Karagöz mü kaldı? Çalgılı bahçe nerede var Allah aşkına? Yahu genç işsizlik hangi seviyeye gelmiş farkında mısınız? İş aramaktan vazgeçen gençleri, yurtdışına gitmek isteyenleri görmüyor musunuz? Hayır, anlamadığım şu…Ülkede 52 aydır yüzde 30’un üzerinde enflasyon var. İran meselesi nedeniyle ciddi jeopolitik riskler konuşuluyor. İçeride siyasi ve ekonomik belirsizlik bitmiyor. Böyle bir tabloda kimin aklına geldi de “Gençlerin bale biletindeki eğlence vergisini kaldıralım” denildi? Ben bu köşeden yine Sayın Cumhurbaşkanı’na seslenmek istiyorum… Efendim, siz zaten eğlence vergisinin önemli kısmını oluşturan sinema, konser ve maç biletlerindeki vergiyi daha önce sıfırlamıştınız. Şu anda da sıfır olarak uygulanıyor. Siz fikrinizi değiştirmediğiniz sürece de bu böyle devam edecek. Yani aslında bunun için yeni bir kanuni düzenlemeye ihtiyaç yok. Diğer alanlarda da Cumhurbaşkanı Kararı ile aynı uygulama yapılabilir. Peki o zaman AK Parti milletvekilleri neden böyle bir düzenlemeyi Meclis gündemine taşıdı? Sayın Cumhurbaşkanım…Bazı düzenlemelerle ilgili ya size haber vermiyorlar yada eksik bilgi aktarıyorlar. Son dönemde yapılan vergisel düzenlemelerde ciddi bir ciddiyetsizlik görüyorum. Pratikte karşılığı olmayan, amaca hizmet etmeyen birçok düzenleme Meclis’e geliyor. Mali alanda çözüm bekleyen bu kadar büyük sorun varken, eğlence vergisini gündeme almak biraz değil, bayağı tuhaf kaçıyor. Dönelim tekrar kanun teklifine... Taksi plakası satışından elde edilen kazanç gelir vergisinden istisna tutuluyor. Ayrıca KDV de alınmayacağı belirtiliyor. Anlaşılan o ki taksi plakası sahiplerine yapılan bu jestten sonra, gençlere de bale bileti üzerinden eğlence vergisi kıyağı uygun görülmüş. Emekliye, asgari ücretliye yine bir şey yok. Onlar da artık gençler adına sevinsin. Eğlence Vergisi kalkmış neticede... Başkası adına sevinmeyi de bilmek lazım…