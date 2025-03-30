Sonda yazacağımızı başta yazalım. Okan Buruk yerine takımın başında herhangi biri olsaydı bu maçı Galatasaray kaybetmezdi. Haftalardır sallanan, ite kaka giden sarı-kırmızılılar dün akşam yıkıldı. Yaptığı yanlışları görmeyip gözüne perde inen Buruk herhalde artık rüyadan uyanmıştır.

Bu takım oynamıyor!

Okan Buruk üçlü savunma oynayacağım diye Frankowski gibi bir kanat bek alıyor, sonra dönüyor dörtlüye. Doğal olarak oyuncu bu sistem için fazla ağır ve ciddi hatalar yapıyor. Dün de takımı yakıyor. Tabi burada verilen kırmızı da tartışılır ama konumuz şimdilik bu değil. Ole Gunnar Solskjaer forvetsiz, hareketli bir ön alan ile çıkıyor sahaya. Yani kontra kovalayacak, açık arayacak. Ole, Immobile’den vazgeçiyor, isme göre forma vermiyor. Galatasaray’ın orta alanı sağlam tutması gerekirken Okan Buruk, Morata-Osimhen ikilisi ile fanteziye kaçıyor. İkinci bölgeden üçüncü bölgeye geçişi yapacak, bağlantı kuracak oyuncu lazım sana. O isim de Mertens ya da önde oynayacak Sara. Üstelik Morata tek bir olumlu hareket yapmadan 90 dakikayı tamamlıyor. Okan Buruk’un oyuncu tercihlerinden ve oyun planından daha kötü bir şey varsa yaptığı facia değişikliklerdi. Her hamlesiyle sınıfta kaldı.

Beşiktaş ne yaptı? Orta alanı boş bırakan bir Galatasaray bulunca akın akın geldi rakibinin üzerine. Galatasaray zaten bireysel hata konusunda uzman. Sana o fırsatları fazlasıyla verdi ve bu şekilde iki golle de maçı kazandı. Daha dikkatli olsalar fazlasını da atabilirlerdi. Tek bir Rafa Silva, Beşiktaş’a yetti.

Şişir Osimhen’e, o bir şeyler yapar taktiği dün herhalde son bulmuştur. O da Buruk’u dün akşam sırtından indirdi. Buruk ya fabrika ayarlarına dönecek ya da şampiyonluğu hediye edecek