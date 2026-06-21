24 yıl önce Japonya ve Kore'de yapılan Dünya Kupası'nda bizim Milli Takım iki sefer yenildi, o da Dünya Kupası'nı kazanan Brezilya'ya. Üstelik yenilirken bile futbol oynadık. 24 yıl sonra Amerika'ya gittik. Çok takım olunca kalite de düşüyor. Ama yine de ismini bile söyleyemediğimiz bir ülke gelip İspanya'dan puan alabiliyor. Çünkü ölümüne mücadele ediyor. Biz ne yaptık? İki maçta gol atamadan daha kötüsü, kötü oynayarak, daha daha kötüsü çok kötü mücadele ederek son maçı bile oynamadan Haiti ile beraber kıçımıza baka baka ülkemize dönüyoruz. Gitmeden evvel federasyon başkanı, "Final oynayacağız" demişti. Hakikaten o bize huniyi tersten göstermiş, Haiti ile birlikte final oynadık. "Ben Türk vatandaşıyım" diye diye Türk vatandaşı oldun Montella. Biz seni bizimkilere benzeme diye getirdik. Yoksa 100 tane Türk teknik direktör var, onlara verirdik. İyi başladın, güzel işler yaptın ama bize benzemeye başlayınca tepetaklak gittin. Herhalde bundan sonra Milli Takım'da kalmazsın. Yahu Montella, Kerem diye bir futbolcumuz var, uzatmalar dahil iki maç 200 dakika olsun 150 dakika oynadı, oynadığı sürece takımı eksik oynattı, sen adama "Çok iyi mücadele etti" diye beyanat verdin. Bence bir göz muayenesi olsan iyi olur. Barış diye bir oyuncumu var saçlarını papağana benzetmiş dikkati öyle çekecek. Sen futbolunu oyna, zaten seni kaparlar. O saçlarla bir yere gidemezsin. Daha neler neler yazılır da insan üzülüyor. "Bu mu benim Milli Takımım?" diyorsun. Bir hafta evvel Türkiye'de hissedilen coşkuyu görselerdi bu bizim milli futbolcularımız dünkü maçtan sonra utanıp Türkiye'ye gelemezlerdi. Dün iğneyi sokup şişirilen balonu patlattınız. Şimdi TFF Başkanı ve yönetimi, teknik direktör ve futbolcular için hesap verme zamanı. Türk insanına, Türk halkına hesap vereceksiniz. Babu babu demeyeceksiniz. Zaten bizleri babu babu yaptınız. "Allah'a ısmarladık mı?" dersiniz yoksa doğru dürüst bir özür mü dilersiniz. Ben böyle ruhsuz takım görmedim. Oynadığınız iki rezil maçtan sonra bile beyanatlarınızla tıraş yaptınız. Duyduğuma göre tıraş yapan kuaförü İngiltere'den getirtmişsiniz. O kuaförü eve çağırın alayınızın saçlarını sıfıra vursun. Daha iyi olur, Türkiye'de dikkat çekersiniz pırıl pırıl kafanızla. Yaz da geldi. "Saç döküldü kel göründü” dersiniz. Montella'ya benden not: Maçları kadere bağladın. Ama sen Bergen'i tanımazsın. Sen bu cümleyi söyleyince aklıma geldi: Kader diyemezsin sen kendin ettin!