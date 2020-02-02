Levent Kızıl’dan eski futbolcu Sercan Yıldırım’a Survivor sitemi

İnişli çıkışlı bir kariyere sahip olan eski futbolcu Sercan Yıldırım'ın Survivor'da yarışacağını öğrenen Bursaspor'un eski başkanı Levent Kızıl sitem etti.

Bursaspor’un şampiyon olduğu 2009-2010 sezonunda takımda yer alan, daha sonra Galatasaray’da da top koşturan Sercan Yıldırım, son olarak Karagümrük’e transfer olmuştu. Yıldırım, burada da tutunamadı ve futboldan uzaklaştı. TV8’in sahibi Acun Ilıcalı, eski futbolcunun Survivor’da yarışacağını açıkladı.

‘ESKİ BAŞKANIN OLARAK ÜZÜLDÜM’

Henüz 38 yaşında futboldan kopup Surivor’da yarışmaya hazırlanan Yıldırım’a Bursaspor’un eski başkanı Levent Kızıl sitem etti. Kızıl, Instagram hesabından bir paylaşım yaptı ve “Sene 2006, hocamız Raşit Çetiner’in tavsiyesiyle profesyonel oldun. Kimsenin görmediği şampiyonlukları yaşadın. 38 yaşındaki oyuncular hala Süper Lig’de oynarken Survivor’da olmayı başarı gibi Instagram’ından öğrendim. Seni profesyonel yapan ve seni seven eski bir başkanın olarak bugün üzüldüm” dedi.