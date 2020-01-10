Ada çayı kaç kalori? Ada çayının besin değerleri ve kalorisi…

Bilimsel olarak Salvia officinalis olarak bilinen ada çayı, ülkemizde yaygın olarak yetiştirilmektedir. Ada çayı K, B6, C, E, A, B3, B9 vitaminlerini içerir. Yanı sıra potasyum, kalsiyum, demir, manganez, çinko, magnezyum ve bakır mineralleri vardır. Az miktarda kalori, protein, yağ ve lif içermektedir. Ada çayının faydaları içerdiği bileşiklerden kaynaklanır. Peki, ada çayı kaç kaloridir. İşte ada çayının besin değerleri…
ADA ÇAYI KAÇ KALORİ?
100 gram ada çayı yaklaşık 315 kaloridir.
ADA ÇAYININ BESİN DEĞERLERİ
100 gram ada çayında aşağıdakiler bulunur:
Su: 7.96 g
Enerji: 315 kcal
Protein: 10.63 g
Toplam yağ: 12.75 g
Karbonhidrat: 60.73 g
Lif: 40,3 g
Toplam şeker: 1.71 g
Kalsiyum: 1652 mg
Demir: 28.12 mg
Magnezyum: 428 mg
Fosfor: 91 mg
Potasyum: 1070 mg
Sodyum: 11 mg
Çinko: 4.7 mg
C vitamini, toplam askorbik asit: 32.4 mg
Tiamin: 0.75 mg
Riboflavin: 0.34 mg
Niasin: 5,72 mg
B-6 Vitamini: 2.69 mg
Folat, DFE: 274 µg
B-12 Vitamini: 0 µg
A Vitamini, RAE: 295 µg
A Vitamini, İÜ: 5900 İÜ
E Vitamini (alfa-tokoferol): 7.48 mg
D Vitamini (D2 + D3): 0 µg
D vitamini: 0 IU
K Vitamini (filokinon): 1714,5 µg
Yağ asitleri, toplam doymuş: 7.03 g
Yağ asitleri, toplam tekli doymamış: 1.87 g
Yağ asitleri, toplam çoklu doymamış: 1,76 g
Kolesterol: 0 mg
Kafein: 0 mg