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Ada çayı kaç kalori? Ada çayının besin değerleri ve kalorisi…
Ada çayı kaç kalori? Ada çayının besin değerleri ve kalorisi…
Kalori, kısaca tüketilen besinlerin dokular içinde yanarak vücudun sıcaklık sağlama değerlerinin ölçülmesinde kullanılan bir terimdir. Yani kalori yiyeceklerin enerjisini temsil eder. Bu nedenle de günlük beslenme tablosuna giren birçok yiyeceğin kalori miktarı merak edilir. Bu besinlerden biri de ada çayıdır. Peki, 100 gram ada çayı kaç kaloridir? Ada çayının kalori miktarı ve besin değerleri haberimizde...
Sozcu.com.tr
Gurme 10 Ocak 2020 - 11:10

Bilimsel olarak Salvia officinalis olarak bilinen ada çayı, ülkemizde yaygın olarak yetiştirilmektedir. Ada çayı K, B6, C, E, A, B3, B9 vitaminlerini içerir. Yanı sıra potasyum, kalsiyum, demir, manganez, çinko, magnezyum ve bakır mineralleri vardır. Az miktarda kalori, protein, yağ ve lif içermektedir. Ada çayının faydaları içerdiği bileşiklerden kaynaklanır. Peki, ada çayı kaç kaloridir. İşte ada çayının besin değerleri…

ADA ÇAYI KAÇ KALORİ?

100 gram ada çayı yaklaşık 315 kaloridir.

ADA ÇAYININ BESİN DEĞERLERİ

100 gram ada çayında aşağıdakiler bulunur:

Su: 7.96 g
Enerji: 315 kcal
Protein: 10.63 g
Toplam yağ: 12.75 g
Karbonhidrat: 60.73 g
Lif: 40,3 g
Toplam şeker: 1.71 g
Kalsiyum: 1652 mg
Demir: 28.12 mg
Magnezyum: 428 mg
Fosfor: 91 mg
Potasyum: 1070 mg
Sodyum: 11 mg
Çinko: 4.7 mg
C vitamini, toplam askorbik asit: 32.4 mg
Tiamin: 0.75 mg
Riboflavin: 0.34 mg
Niasin: 5,72 mg
B-6 Vitamini: 2.69 mg
Folat, DFE: 274 µg
B-12 Vitamini: 0 µg
A Vitamini, RAE: 295 µg
A Vitamini, İÜ: 5900 İÜ
E Vitamini (alfa-tokoferol): 7.48 mg
D Vitamini (D2 + D3): 0 µg
D vitamini: 0 IU
K Vitamini (filokinon): 1714,5 µg
Yağ asitleri, toplam doymuş: 7.03 g
Yağ asitleri, toplam tekli doymamış: 1.87 g
Yağ asitleri, toplam çoklu doymamış: 1,76 g
Kolesterol: 0 mg
Kafein: 0 mg

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Son güncelleme: 11:11 - 10.01.2020
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