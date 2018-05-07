Beyaz lahana sarması nasıl yapılır? İşte leziz lahana sarması tarifi…

Biraz zahmetli olsa da yemesi son derece keyifli ve sağlıklı beyaz lahana sarması nasıl yapılır? sorusunun yanıtlıyoruz. Besin değeri yüksek kalorisi düşük leziz lahana sarması tarifi ve kalori miktarı bilgilerini haberimizde bulabilirsiniz.

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Beyaz lahana sarması nasıl yapılır? Yapım aşaması biraz zahmetli olsa da beyaz lahana sarması geleneksel Türk sofralarının vazgeçilmezlerinden biridir. Bu besin değeri yüksek kalori miktarı düşük leziz lahana sarması tarifi için haberimize buyurun…

Beyaz Lahana Sarması Nasıl Yapılır?

Malzemeler

1 büyük lahana

2 soğan

1,5 su b. pirinç

300 gr. kıyma

1 çorba k. domates salçası

1 çorba k. biber salçası

1 tutam maydanoz

1 tutam dereotu

1 tutam nane

sıvıyağ

tuz

karabiber

Sosu için

2 çorba k. tereyağı

2 çorba k. un

2 çorba k. salça

su

Hazırlanışı

Pirinci yıkayıp süzüyoruz ve karıştırma kabına koyuyoruz.

Soğanı yemeklik doğruyoruz.

Maydanozu, dereotunu ve naneyi ince doğruyoruz.

Doğradığımız sebzeleri de karıştırma kabına koyuyoruz.

Kıymayı ve salçaları da koyuyoruz.

Tuzunu ve karabiberini atıyoruz, yoğuruyoruz.

Zeytinyağı döküp karıştırıyoruz.

Lahanayı tencereye sığarsa bütün olarak haşlıyoruz, tuzunu atıyoruz.

Sığmazsa da ortadaki kök kısmını keserekçıkarıyoruz, haşlıyoruz ve süzüyoruz.

Lahanaları tezgaha seriyoruz ve iç harcından koyup sarıyoruz.

İsteğe göre elimizde de sarabiliriz.

Tencerenin zeminine kemikli etleri diziyoruz.

Üzerine de lahana sarmasını diziyoruz.

Biraz tuz atıyoruz.

Tencerenin altını yakıp kemikleri kızartmaya başlıyoruz.

Sosu için, tereyağını tencerede eritiyoruz.

Unu ilave ediyoruz ve kavuruyoruz.

Salçasını ekliyoruz karıştırıyoruz.

Soğuk suyla kıvamını açıyoruz.

Kaynayınca sarmaların üzerine gezdirerek döküyoruz.

Biraz sa sıcak su ekliyoruz.

Üzerine servis tabağı kapatıyoruz.

Kapağını kapatarak pişmeye bırakıyoruz.

KAÇ KALORİ?

210 gr’lık bir porsiyon Etli Lahana Sarması yaklaşık 122 kcal’dir.