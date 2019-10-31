Elmalı kurabiye nasıl yapılır? Kolay elmalı kurabiye tarifi…

Çay saatlerinin, kahve molalarının vazgeçilmez lezzeti elmalı kurabiyeyi siz de artık mutfağınızda yapmak istiyorsanız hazırladığımız bu pratik tarif ile işiniz oldukça kolay olacak. İşte özellikle elmalı kurabiye tutkunları için pastane tadında bir lezzet sağlayan kolay elmalı kurabiye malzemeleri ve ayrıntılı tarifi…

Kurabiye denince akla ilk gelen lezzetlerden biri olan elmalı kurabiye ağızda dağılan kıvamı ile hemen hemen herkesin sevgilisi. Gittiği tüm misafirliklerde elmalı kurabiyeyi sona saklayarak tadını çıkara çıkara yiyenlerdenseniz artık sizde mutfağınızda kurabiye yapımına geçebilirsiniz. Hazırladığımız kolay elmalı kurabiye tarifi ile pastane tadında bir lezzet sunabilirsiniz. İşte değme aşçılara tatlıcılara taş çıkartacak bir lezzet hazırlayabileceğiniz elmalı kurabiye tarifi…

Elmalı kurabiye malzemeleri



-4 bardak su

-3/4 bardak toz şeker

-1/3 bardak yoğurt

-1/3 s bardak sıvı yağ

-200 gr tereyağı

-1 çay kaşığı karbonat

-1 çay kaşığı limon suyu

İç harcı için;

-4 tane kırmızı elma

– ½ bardak toz şeker

-½ kaşık tarçın

-½ bardak dövülmüş ceviz

Elmalı kurabiyenin yapılışı

Öncelikle elmaları rendeleyin. Ardından rendelediğiniz elmaları bir tavaya alında üzerine şekeri ekleyip pişirin. Elmalı harç pişince üzerine cevizi, tarçını ekleyin ve karıştırın. Daha sonra hamur yapımına geçebilirsiniz. Bir kâsenin içinde limon suyunu ve karbonatı karıştırın. Bir başka derin kâsenin içinde tereyağı sıvı yağ, yoğurt, toz şeker ve limonlu karbonat karışımını birleştirin. Üzerine azar azar un ekleyin. Ele yapışmayan bir kıvam alana kadar yoğurun. Daha sonra hamuru tezgâhın üzerinde toparlayın ve açın. Üzerinde yuvarlak şekiller oluşturun. Her bir yuvarlağın içine elmalı harçtan koyun ve yarım ay şeklinde kapatın. Fırın tepsisine yağlı kâğıt serip kurabiyelerinizi dizin. 180 derecelik fırında 25 dakika pişirin. Oda sıcaklığına gelince pudra şekeri döküp servis edebilirsiniz.