Mantar kurabiye tarifi… Pratik mantar kurabiye nasıl yapılır?

Çaya ansızın bir misafiriniz mi geldi? Canınız akşam yemeğinden sonra atıştıracak tatlı bir şeyler mi çekti? Ya da sadece ev halkınız için lezzetli bir kurabiye mi yapmak istediniz? İşte tüm bu nedenlere karşılık verecek mantar kurabiye tarifimiz. Pratik mantar kurabiye tarifi ile mutfakta harikalar yaratacaksınız. İşte mantar kurabiye malzemeleri ve tarifi…

Sadece 20 dakika içinde usta bir aşçının elinden çıkmış gibi harika kurabiyeler yapmak isteyenler ekran başına. Sizin için enfes bir tarifimiz var. Hem görüntüsü ile hem de tadı ile tatlı kurabiye listenizin başında yer alacak mantar kurabiye çayın, kahvenin, sütün yanında harika gidecek. Adını o güzel görünümünden alan mantar kurabiye için evinizdeki malzemeler yeterli olacaktır. İşte pratik mantar kurabiye tarifi…

Mantar kurabiye malzemeleri

-250 gr tereyağı

-2 yumurta

-1 bardak pudra şekeri

-2 paket mısır nişastası (400 gr)

-1 bardak biraz az un

-1 paket kabartma tozu

-1 paket vanilya

Üzeri için;

-2 kaşık kakao

Mantar kurabiye tarifi

Öncelikle oda sıcaklığındaki tuzsuz tereyağını, pudra şekerini ve yumurtayı geniş bir yoğurma kabına alıp mikserle çırpın. Üzerine nişasta, vanilya ve kabartma tozu ekleyin. Bundan sonra elinizle yoğurabilirsiniz. Yapışkan bir kıvam alacaktır. Bunun ardından unu yavaş yavaş ekleyin. Elinize yapışmayana kadar eklemeye devam edin.

Hamurdan ceviz büyüklüğünde parçalar koparıp yuvarlayın. Yağlı kağıt serdiğiniz fırın tepsisine dizin. Daha sonra geniş bir taba koyduğunuz kakaoya soda şişesinin ağzını batırıp bunu da hamurların üzerine bastırın. Önceden ısıtılmış 180 derece fırında 15 dk kadar pişirin. Üzer beyaz kalacak.

Afiyet olsun.