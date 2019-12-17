Mayalı açma nasıl yapılır? Kuru mayalı açma tarifi…

Kocaman kabarık, yumuşacık puf gibi bir açmayı kim çayının yanında görmek istemez ki… Mayalı açma nasıl yapılır diyenler için hazırladığımız tarif ile evinizde kolaylıkla yumuşacık açmalar yapabilirsiniz. İşte çay saatlerinizi daha da lezzetli kılacak mayalı açma malzemeleri ve ayrıntılı tarifi…

Aslında pratik bir yapıma sahip olan açma tarifimiz mayalı olduğu için biraz zaman alıyor olsa da tadına bir kere baktıktan sonra bir daha asla vazgeçemeyeceksiniz. Hamur işi tariflerinin en sevileni olan mayalı açma, pamuk gibi kıvamı ile hem büyüklerin hem de küçüklerin iştahını oldukça açacak. İşte puf gibi mayalı açma tarifi için gerekli malzemeler ve ayrıntılı yapılışı…

Mayalı açma malzemeleri

-3 kaşık tereyağı(oda ısısında)

Hamuru İçin:

-1 bardak ılık süt

-1 kaşık kuru maya

-1 şişe maden suyu

-1 bardak sıvı yağ

-1 tane yumurta beyazı

-1 kaşık tuz

-4 kaşık toz şeker

-6.5 bardak un

Üzeri için;

-1 tane yumurta sarısı

Mayalı açma yapılışı

Öncelikle ılık sütü, mayayı ve toz şekeri derin bir kabın içine alın ve tahta kaşık ile hafif karıştırın. Üzerini streçledikten sonra kapatın ve 10 dakika dinlendirin. Daha sonra içine maden suyu, sıvı yağ ve yumurtanın beyazını ekleyin ve karıştırın. Ardından unu yavaş yavaş ilave ederek yoğurun. Tuzunu da ekleyin. Hamur hafif yapışkan yumuşak bir kıvam alınca hazırdır. Tezgâhı yağlayın ve hamurdan küçük parçalar koparıp, elinizle hafifçe açın. Çay bardağından bir büyük bir hal alıncaya kadar açın. Üzerine tereyağı sürün. Ardından hamuru rulo şeklinde sarın ve bir kenara alın. Daha sonra ilk sardığınız rulodan başlayarak tüm parçaları çekerek uzatın ve uç uca birleştirerek halka haline getirin. Ardından fırın tepsisine yerleştirin. Üzerine yumurta sarılarını sürün ve tepside 45 dakika daha bekletin. Önceden ısıtılmış 200 derece fırında, üstleri kızarana dek 12 dakika pişirin. Fırından çıkar çıkmaz temiz bir örtüyle üstlerini örtün ve ılıklaşana dek açmayın.

Afiyet olsun.