Un kurabiyesi nasıl yapılır? İşte ağızda dağılan un kurabiyesi tarifi…

İster çayın ister kahvenin ister bir bardak sütün yanında atıştıracak bir şeyler arıyorsanız un kurabiyesi tam size göre bir lezzet. Tabi ki ağızda dağılan kıvamı ile gönüllere taht kurmuş olan un kurabiyesinin tarifi de oldukça basittir. İşte tatlı krizlerinizle baş etmenin en tatlı yolu un kurabiyesi malzemeleri ve tarifi…

Kurabiye denince akıllara gelen ilk lezzet olan un kurabiyesi büyük küçük herkesin sevdiği bir tatlıdır. Çay, kahve ve hatta süt bile un kurabiyesi ile birlikte daha bir başka olur. Eşe dosta ya da ev halkına kolaylıkla yapabilir ve afiyetle yiyebilirsiniz. Siz de pastanelerde göze ilk çarpan un kurabiyesini evinize yapmak isterseniz işte un kurabiyesi için gerekli malzemeler ve ayrıntılı tarifi…

UN KURABİYESİ MALZEMELERİ

-250 gr tereyağı

-1 fincan sıvı yağ

-4 kaşık buğday nişastası

-1 bardak pudra şekeri

-Aldığı kadar un

-Pudra şekeri

UN KURABİYESİ TARİFİ

Tereyağını, sıvı yağı ve pudra şekerinden 1 bardak kadarını derin bir kabın içinde yoğurun. 5-6 dakika kadar yoğurduğunuz karışımın içine nişasta ve unu ilave edin. Unu azar aza ilave etmelisiniz. Miktarını siz belirleyeceksiniz. Hamuru iyice yoğurmanız gerekmektedir. Daha sonra kıvam alan hamurdan parçalar alın ve şekillendirin.

Yağlı kağıt serdiğiniz tepsinin üzerine dizdiğiniz hamur parçalarını 160 derecelik fırında yaklaşık 15 dakika kadar pişirin. Üzeri kızarmayacaktır. O yüzden kontrollü olmanızda fayda var. Çok çabuk yanabilir. Fırından çıktıktan sonra soğumaya bırakın ve soğuduktan sonra kalan pudra şekerini üzerine dökün.

Afiyet olsun.