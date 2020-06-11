Burun dolgusu, ameliyatsız, acısız ve basit yöntemlerle burun şeklindeki bozuklukların giderilmesi için uygulanan dolgu işlemidir. Peki burun dolgusu nasıl yapılır, ne kadar kalıcıdır?

Burun dolgusu yöntemiyle cerrahi bir işleme ve anesteziye gerek duyulmaz, enjeksiyon yardımı ile kısa sürede hastanın burnundaki şikayetlerin giderilmesi sağlanır. Ancak burun dolgusu yaptırmak isteyenler nasıl yapıldığını ve ne kalıcı olduğunu doğal olarak merak eder. Öyleyse burun dolgusu nasıl yapılır? Burun dolgunun etkisi ne kadar sürer? İşte merak ettikleriniz ve yanıtları…

BURUN DOLGUSU NASIL YAPILIR?

Burun dolgusu yaptırmak için başvuran hastanın tüm istekleri ve talepleri doğrultusunda burnundaki sorunların tespit edilmesi sağlanır. Burun dolgusunda hastanın memnuniyetinin yanı sıra burnuna uygun bir görünümü vermekte oldukça önem taşır. İşleme başlamadan önce doğunun uygulanacağı bölgenin anestezik (ağrı hissini azaltan) kremler uygulanır. 20-30 dakika uyuşması sağlanır ve belirlenen bölgelere iğne ile enjeksiyon yapılır. Yaklaşık olarak 5-10 dakika süren enjekte işleminin ardından dolgu işlemi sonlandırılmış olur. Toplamda 40 dakika süren bir uygulama sonunda hayalini kurduğunuz buruna kavuşabilirsiniz. Dolgu işlemi sonrası hastanede yatmanızı gerektirecek herhangi bir durum yoktur ve bu yöntemle günlük hayatınıza hemen dönmeniz mümkün.

BURUN DOLGU NE KADAR KALICIDIR?

Uygulanan dolgunun türüne bağlı olarak etkisi 6-18 ay arasında değişebilir. Kalıcı olmaması nedeni ile sonuçtan memnun olmayan kişiler için oldukça güvenilirdir çünkü etkisini zamanla kaybeder ve burun eski görünümünü geri alır. Dolgunun etkisi bittikten sonra kişi isterse tekrar dolgu uygulamasını tekrar edebilir.