Kuru saç uçları nasıl nemlendirilir? Nemlendirici maske tarifleri…

Kadınların ortak sorunu olan saç uçlarında kurumalar saçlarda kırılma ve yıpranmaya neden olabilir. Saçların ısı işlemlerine çok fazla maruz kalması, çok sık boyama ve kimyasal ürünlerin aşırı kullanılması saç uçlarında kurumaların en yaygın nedenlerindendir. Peki saçları kuru olanlar nasıl yapım yapabilir? Kuru saç uçları nasıl nemlendirilir?

Hangi saç tipine sahip olursanız olun saç uçlarınızda kuruma ve kırılma sorunu yaşıyorsanız saçlarınız genel olarak sağlıksız ve bakımsız görünebilir ancak, tüm saçınızın zarar görmüş olmadığını düşünürsek yalnızca saç uçlarınızın kuru ve cansız olması bazı yöntemlerle sorun olmaktan çıkabilir. Saçlar hassas yapıya sahiptir ve yıkamadan kurutmaya kadar özenli davranmak gerekir. Saçlarınızı saç tipinize uygun az miktarda şampuanla yıkayarak havlu yardımı ile nazikçe kurutmak saçlarınızdaki yıpranma sorununu ortadan kaldırmaya yardımcı olacaktır. Aynı zaman da saçları sıcak su ile yıkamak saç uçlarınızın kurumasına mat ve cansız görünüme girmesine neden olabilir. Bu nedenle saçlarınızı ılık su ile durulama suyunu ise soğuğa yakın su ile yıkamak saçlarınızın parlak ve sağlıklı olmasını sağlar.

SAÇ NEMLENDİREN MASKE TARİFLERİ

Saç uçlarınızdaki kurumaları ortadan kaldırmak için ihtiyacınız olan en önemli şey saç uçlarına nem desteği sağlamaktır. Düzenli olarak yapmanız gereken saç maskeleri saç uçlarınızdaki kırıkları ortadan kaldırarak saçlarınızı kestirmeye gerek kalmadan sağlıklı bir şekilde uzamasına yardımcı olabilir. Peki saç uçlarındaki kuruluğu nasıl yok edebiliriz? İşte saçlarınızın uçlarını nemlendirecek ve bakım yapacak bitkisel maskeler…

MAYONEZ MASKESİ

Hemen hemen herksin evinde bulunan mayonez özellikle kuru ve cansız saçlar için kullanılan en iyi yöntemlerden biridir. Protein içeriği yüksek olan mayonez saçlarınızın parlak ve bakımlı görünmesine yardımcı olacaktır. Saçlarınızın uç kısımlarına hafif su sürün ve ardından saç uçlarınıza mayonezi sürün ve streç filmle sarın yaklaşık 40-50 dakika beklettikten sonra doğal bir şampuanla saçlarınızı yıkayın.

ZEYTİNYAĞI MASKESİ

Zeytinyağı kuruyan saç uçlarını nemlendirmeye yardımcı olan en iyi ürünlerden biridir. Bir miktar zeytinyağını cezvede hafif ısıtın ve saç uçlarınıza sürün. Ardından 30 dakika sonra saçlarınızı yıkayın.