20 yıldır kimsenin görmediği Basquiat tablosu satışa çıkıyor

Sokak sanatçısı Jean-Michel Basquiat'ın henüz 22 yaşındayken yaptığı 1982 tarihli bir tablonun, 9 Kasım'da Christie's Müzayede Evi'nde en az 40 milyon dolar fiyatla satışa çıkması bekleniyor.

Sozcu.com.tr

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Standart boyut

Yaklaşık 14 metre genişliğindeki parça, Haiti Vodou’da bir ölüm sembolü olan Baron Samedi’yi tasvir ediyor. Eserin şu anki sahibi, tabloyu 1998’de Sotheby’s New York’tan satın almış ve o zamandan beri özel koleksiyonunda yer vermiş.

Christie’s iş için tahmini bir fiyat açıklamamış olsa da, ARTnews’ten bir sözcüye göre teklifler yaklaşık 40 milyon dolardan başlayacak. Satış beklendiği gibi olursa da en pahalı Basquiat eserlerinden biri olacak.

Sanatçının son olarak mayıs ayında bir eseri 93,1 milyon dolarlık rekor bir fiyata satılmıştı.

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KARİYERİ İÇİN ÖNEMLİ BİR ESER

The Guilt of Gold Teeth isimli eser, geç sanatçının İtalya, Modena’dayken ürettiği birkaç eserden sadece biri olduğu için özellikle değerli. Bu süreç de kariyerinin uluslararası ölçekte yükselişe geçtiği zamana denk geliyor.

Christie’s’den Ana Maria Celis, “The Guilt of Gold Teeth, Basquiat’ın kariyerinde kesinlikle çok önemli bir ânı temsil ediyor. İlk kez uluslararası sergiler açarken, aynı zamanda bir siyah Amerikalı olarak kendi kimliğiyle kültürel bir hesaplaşmaya girdi. Haiti Vodou’da önemli bir figür olan Baron Samedi’nin dahil edilmesiyle, bu çalışma babasının mirasına saygı gösteriyor” dedi.

Celis sözlerine şu şekilde devam etti: “Modena’da yaratılan diğer Basquiat sanat eserlerinin boyutlarında olduğu gibi, The Guilt of Gold Teeth’in büyük tuvali sanatsal tutkularının tüm kapsamını ifade etmesine izin veriyor.”

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