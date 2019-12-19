2010’ların öne çıkan caz parçaları

İstanbul Caz Festivali, caz müziği alanından önde gelen isimlerinin önerileriyle 2010-2019 yılları arası Türkiye caz sahnesinin öne çıkan parçalarını içeren 100 parçalık bir liste hazırladı. Türkiye'den cazı yakından takip eden gazeteciler, eleştirmenler, radyo programcıları, plak şirketi ve festival yöneticileri gibi sektör insanlarından oluşan 21 kişilik jüri tarafından hazırlanan listenin en çok önerilen parçaları Ercüment Orkut'un Low Profile ve Çağrı Sertel Trio'nun Burning Circles isimli parçalar oldu. 96 farklı sanatçı ve topluluğun yer aldığı 100 parçalık listenin tamamı Spotify’da paylaşıldı.

Jürinin 2010'ların en çok öne çıkan olarak belirlediği listenin ilk on şarkısı ise aşağıdaki gibi:

AMAÇ SON 10 YILI HATIRLATMAK

Liste ile ilgili değerlendirmelerde bulunan İstanbul Caz Festivali Direktörü Harun İzer, “Caz müziği, Türkiye'de son yıllarda çok hızlı bir ilerleme kaydetti. Hem bir önceki dönemde yetişen isimler birbirinden başarılı albümler yayımladılar hem de son 3-4 yılda genç müzisyenlerden farklı tarzlara açılan çok başarılı kayıtlar dinledik. Caz alanını yakından takip eden isimlere de danışarak hazırladığımız bu liste ile Türkiye'de caz müziğinin son on yılını hatırlamak istedik. Amacımız bir ‘en iyiler' listesinden ziyade, döneme damgasını vurmuş isimlere olabildiğince geniş şekilde yer vermekti. Umarız keyifle dinlersiniz” dedi.

İstanbul Caz Festivali'nin öncülüğünde hazırlanan listeye katkıda bulunan jüri şu isimlerden oluştu: Ahmet Uluğ, Batu Akyol, Burak Sülünbaz, Eray Aytimur, Ersin Babaoğlu, Feridun Ertaşkan, Francesco Martinelli, Gülden Teztel, Hakan Rauf Tüfekçi, Harun İzer, Hülya Tunçağ, Levent Öget, Murat Sezgi, Naim Dilmener, Orhan Tekelioğlu, Pelin Opcin, Sanat Deliorman, Tuğçe Alpaslan, Yekta Kopan, Yeşim Pekiner, Zuhal Focan.