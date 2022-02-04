5 yıl önce 30 dolara aldığı sanat eserinin değeri 10 milyon dolar çıktı

2017 yılında 30 dolara satın alınan ve yıllar sonra Rönesans'ın önemli isimlerinden Alman sanatçı Albrecht Dürer'e ait olduğu ortaya çıkan sanat eserinin değerinin 10 milyon doları aştığı ortaya çıktı.

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Rönesans’ın önemli isimlerinden Alman Albrecht Dürer’in yaptığı 16’ıncı yüzyıla ait çizim, 2017 yılında bir satışta 30 dolara (yaklaşık 407 TL) alıcı bulmuştu. Ancak üzerinden 5 yıl geçtikten sonra Londra müzayede evi Agnews Gallery, çizimle ilgili önemli bir açıklama yaptı.

Agnews Gallery’ye göre, 1528’de ölen Albrecht Dürer, hem zamanının en büyük Alman sanatçısı hem de Avrupa Rönesansı’nın en önemli sanatçı ve aydınlarından biri olarak kabul ediliyordu.

2017 yılında biz müzayedede 30 dolara satılan eserin ise, Dürer’e ait ‘Bakire ve Çocuk’ isimli kara kalem çalışması olduğu belirlendi. Müzayede evi, Dürer’in bilinmeyen bir eserini bulmanın son derece ‘nadir görülen bir durum’ olduğunu belirtirken, Alman sanatçının yeniden ilgi görmeye başladığını ifade etti.

TESADÜFEN BULDU

Galeri danışmanı olan Boston merkezli sanat koleksiyoncusu Clifford Schorer, CNN International’a yaptığı açıklamada, 1503 yılında tamamlandığı düşünülen nadir sanat eserine, 2019 yılında Massachusetts’te bir partiye giderken tesadüfen rastladığını söyledi.

Schorer, partiye bir hediye getirmeyi unuttuğunu ve bu yüzden yolda koleksiyonluk ciltler satan bir kitapçıya uğradığını belirtti. Kitapçının kendisine bu çizimi gösterdiğini ve Dürer’in olduğunu iddia ettiğini belirten galeri danışmanı, bunun gerçekliğine önce inanmadığını ancak daha sonra gerçeğin ortaya çıktığını söyledi.

Schorer, sanat eserinin, sanat simsarı babası tarafından kendisine hediye edilen bir mimarın evindeki bir satıştan satın alındığını söyledi.

3 YIL BOYUNCA ESERİ ARAŞTIRDI

Schorer, ‘İddianın gerçekliğiyle ilgili kuşkularımız vardı. Açıkçası , iddianın ne kadar dramatik olduğu ile ne kadar hayal kırıklığı yarattığı arasında ters bir ilişki var. Örneğin biri bana bir eser gösterip, Leonardo da Vinci olduğunu söylerse, genellikle kendimden oldukça emin cevap veririm. Ama bu sefer emin olamadım” dedi.

Schorer, isminin açıklanmasını istemeyen sahibine “Bence bu şimdiye kadar gördüğüm en büyük sahtekarlık ya da bir başyapıt” dedi.

Schorer, daha sonra, uzmanlara danışmak için dünya çapında 17’den fazla uçuş taptığını ve tam üç yıl boyunca sanat eserini araştırdığını söyledi. Dürer’in 2017 yılında 30 dolar (407 TL) gibi bir fiyattan satın alınan eserinin bugünkü keşfin ardından yaklaşık değerinin 10 milyon (135 milyon TL) dolar olduğu açıklandı.

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