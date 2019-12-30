Aydın Doğan’ın sözleri kitap oldu

Aydın Doğan'ın başarılarla ve zorluklara dolu deneyimlerinden süzülen 'Aydın Sözler' okurlarıyla buluşuyor. Kitapta her bir sözün hikâyesini ve ardındaki anlayış yer alıyor.

Genç yaşta atıldığı iş hayatında 60. yılını kutlayan Aydın Doğan; ailesi ve çalışma arkadaşları arasında, iş dünyasına dair “değerli sözleri” ile de tanınıyor, bu sözler, Aydın Doğan'ın iş yaşamına bakışını tanımlarken onun hayat hikayesini de tamamlamakta. Doğan'ın başarılarla ve zorluklara dolu deneyimlerinden süzülen “Aydın Sözler” şimdi okurla buluşuyor. Her bir sözün hikâyesini ve ardındaki anlayışı da okuyacağınız “Aydın Sözler”, 60 yıllık engin bir iş tecrübesinin özeti niteliğinde.

