Ay’ın Nefesi müzikseverlerle buluştu

Astrolojik etkilere paralel müzik üretimiyle tanınan Köksal Ekinci, yeni single çalışması “Ay'ın Nefesi” ile müzikseverlerin karşısında… Akrep burcunda gerçekleşen dolunayda yayınlanan parça, insanlara “şifa olma” niyetinde.

Nefesin önemine değinen sanatçı, “Nefes alıp-vermek, ruhumuz ve bedenimiz için su kadar, gün ışığı kadar gerekli” diyor ve dinleyicileri şarkı eşliğinde “Ay nefesi” almaya davet ediyor. Şarkının video klibinde ise Dünya'nın önemli merkezlerinden görüntülerin yer aldığı iç açıcı sahnelere yer veriliyor.



‘MÜZİK EN GÜZEL DUADIR'

“Ay sadece Dünya'daki su kaynaklarını değil, yüzde 70'i sudan oluşan insan bedenini de doğrudan etkiliyor. Mitolojide Ay, duyguları, kadını, anneyi ve dişil enerjiyi temsil ediyor” diyen Ekinci, şarkının hikayesini şu sözlerle anlatıyor: “Daha mutlu ve sevgi dolu yaşamak istiyorsak, mutlaka yaratıcı zekamız ile bağlantıya geçmenin yollarını keşfetmeliyiz. Bence bunun yolu da müzikten geçiyor. Çünkü müzik en güzel duadır.”

Organik elektronik türünde parçalar yapan sanatçı, nisan ayında “Venüs'ün Sesi”ni yayınladı. “Ay'ın Nefesi” de gezegenleri konu alan üçlemenin ikincisi niteliğinde. Dijital platformlardaki ilk üçlemesi “Yas”, “Belki” ve “Dünya”yı 2019'da yayınlayan Köksal Ekinci, bu yıl da “Sen Ben Oldun” ve “Veda” adlı parçalarıyla dinleyiciyle buluştu.