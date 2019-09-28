Ayla Çelik: Çekilmezim, göründüğüm gibi değilim

Ayla Çelik, hayatımıza Bağdat’la bir girdi, pir girdi. Sibel Can’dan Demet Akalın’a, Bengü’den İrem Derici’ye kadar pek çok sanatçının dilinde onun şarkıları var. En son Daha Bi’ Aşık adlı 14 şarkılık albümüyle yine olay yaratan Çelik’le Arnavutköy sırtlarında, Boğaz manzaralı evinde konuştuk. “Bu eve ilk giren gazeteci sizsiniz” diyen güzel sanatçıyla albümünü, müzik hayatını, aşkı, projelerini konuştuk.

Müzik dünyasında single’ların ön plana çıktığı dönemde 14 şarkılık bir albüme yorumcu ve prodüktör olarak imza atışını delilik olarak yorumlayan oldu mu?

Herkes deli gözüyle baktı bana ve öyle yorumladı 14 şarkılık albüm çıkarmamı. Single beni kesmiyor, az geliyor. Daha önce çıkaracaktım ama seçimlerin araya girmesi, insanların ilgisinin başka yönlerde oluşu nedeniyle ağustos ayını bekledim.

Aşk Tutar Beni şarkısında kendini mi tarif ediyorsun?

Evet, Aşk Tutar Beni adlı şarkımda kendimi anlatıyorum… ‘Huysuzum güzel kardeşim / Çekilmezim / Göründüğüm gibi değilim…’

Öyle misin?

Gerçekten de göründüğüm gibi değilim. Beni sakin ve sessiz hayal ediyorlar ama hiç alakam yok. Bu şarkının orijinali Tekne Tutar Beni’ydi. Bir arkadaşıma yazdığım doğum günü şarkısıydı. Arkadaşım doğum günü kutlamasını teknede yapmaya karar verince gitmedim, çünkü beni tekne tutar. Gitsem kutlama rezil olacak, herkes benimle ilgilenecek, arkadaşımın doğum günü güme gidecekti. Ben gitmeyince küstü ve ben de Tekne Tutar Beni adlı şarkı sözünü yazdım. Bunu Gökhan Tepe çok beğendi ve Tekne’yi Aşk yapınca şarkı çıktı ortaya.

‘Tekne Tutar Beni’ deyip tekneden kaçan Ayla Çelik, ‘Aşk Tutar Beni’ deyince aşktan kaçabildi mi?

Aşktan kim kaçabilmiş ki ben kaçayım. Nazar değmesin, Barbaros (Utku)’la dört yıldır birlikteyiz ve çok mutluyum. Onunla birlikte olduğum için aynı zamanda çok da şanslıyım.

Lise yıllarında öğretmenlerin niye sana Eşkiya diyordu?

(Gülüyor) Az önce de dediğim gibi, göründüğüm gibi değilim ve okul yıllarında çok yaramaz bir öğrenciydim. Edirne Kız Öğretmen Lisesi’nde elebaşıydım yaramazlık konusunda. Maziye gitmek istesem, mutlaka o lise yıllarını tercih ederim. Kendimi değiştirip geliştirdiğim yıllardır o yıllar. Yatılı okudum ben. Hala lise arkadaşlarımla görüşüyorum.

Daha Bi’ Aşık şarkısını kendine ithaf ettiğin doğru mu?

Gerçeği söylemem gerekirse bu albümü tamamen arkadaşlarıma ithaf ediyorum. Bu albüm bir ekip çalışması oldu. Kartonetine istediğim gibi yazamadım, ne yazsam az geldi, duygularımı yansıtamadığıma karar verince de vazgeçtim.

İnsanlar tıpkı senin şarkındaki gibi Daha Bi’ Aşık diyelim… Peki ama aşk mutluluk verir mi?

Aşkın dünü bugünü olmaz, aşk her zaman aşktır. Aşık olan kanatlanır, doping etkisi yapar. Mutlu olmak isteyenler için aşk iyi bir reçetedir. Aslında herkes aşk kelimesine takılıyor ama burada çok büyük sevgi var. İşin özü sevgidir.

Şarkılar, şiirler, sahneler Ayla Çelik’i mutlu ediyor… Peki bu aşk nasıl başladı?

Kendimi bildim bileli evde, okulda, sokakta, tatilde, anneannemde, pazarda her yerde şarkı söylerdim. Şarkılar dilimden düşmezdi hiç. Lise yıllarımda öğretmenim çok iyi resim yaptığım için Güzel Sanatlar’a yönlendirmişti beni. Ancak ben müzikten vazgeçmedim ve kimseyi örnek almadım, taklit etmedim.

Sezen Aksu daha bir özel yerde duruyor galiba…

Sezen Aksu bizim canımız, onu inkar eden taş olur. Kıymetlimiz…

Daha Bi’ Aşık şarkısındaki Sezen Aksu dokunuşlarını anlatır mısın, nasıl oldu?

Onun stüdyosunda çalıştık ve bir ara gelip ‘Ne yaptınız?’ dedi ve şarkıyı dinlemek istedi. Daha Bi’ Aşık şarkısında bir cümleye takıldı, ‘Hani birini ısıra ısıra, öpe öpe öldürmek istersin ya, öyle bir şey mi yazılsa’ dedi. ‘Öpe öpe öldüresim geliyor’ diyebiliriz o zaman dedim. ‘Tamam’ dedi. Pastanın kremasını koydu, bu Sezen Aksu dokunuş oldu.

Aslında tevazuya gerek yok, senin için de “Kişiye özel terzi gibi çalışan bir şarkı fabrikatörü” diyorlar. Bu fabrikanın üretimini sağlayan enerjinin ilhamı nereden geliyor?

Disiplinli olmak, ciddiye almak, sevgiyi eksik etmemek, sorumluluk yüklenmek. Benim müzikteki fabrikamın enerjisi buralardan geliyor.

Gün yüzüne çıkmayı bekleyen, çeyiz sandığındaki şarkı sayısı kaça ulaştı?

Çeyiz sandığımda çok az şarkım kaldı. Tabii bir köşeye ayırdığım birkaç tane hitim bulunuyor. Üç dört tane de kendim için ayırdığım şarkım var.

Bugüne kadar başka sanatçıların sesinden ünlenen şarkılarını hatırlatalım mı?

Demet Akalın’ın söylediği Türkan herkesin diline düştü. Sibel Can’ın söylediği Benim Adım Aşk, Ebru Gündeş’in son albümüne okuduğu Aşık, Bengü’nün okuduğu Kuzum, Berkay’ın seslendirdiği İzmirli, İrem Derici’nin sesinden herkesin sevdiği Dantel ve Bazı Aşklar Yarım Kalmalı şarkılarımı bir çırpıda sayabilirim. Şu sıralar İbrahim Tatlıses’e Kurtlar Sofrası adlı bir şarkı hazırlıyorum.

Her isteyene şarkı verir misin, yoksa bu konuda ölçülerin mi vardır?

Her kapımı çalana elbette şarkı vermiyorum. Elbette herkesin başımın üstünde yeri var. Ama bu konu benimle değil o kişiyle alakalı bir olay. Onun işine yarayacak bir şarkı bende var mı, yoksa yapabilir miyim! Bu çok önemli. Kişiye özel oluşu budur zaten.

Türkan şarkısı nasıl çıktı?

Doğrusunu istersen zor çıktı (gülüyor) ama çok kolay yazdım. Sipariş değildi ve tamamen benim hikayemdi. Kızların arada bir yaptığı gibi dağınık bir halde ve rahat bir şekilde evdeyiz, Türk filmi izliyoruz. Bir sahnede adam kıza, kız adama yaklaşıyor, ben de kaptırmışım kendimi onlara (yani ekrana) yaklaşıyorum. Son anda kız yüzünü çeviriyor ve ben ‘Öptürmüyor ki Türkan’ dedim. Sonrasında ‘Dün gece birkaç film izledim /Canım çıktı ağlamaktan’ diyerek Türkan şarkısının sözleri dökülüverdi ağzımdan. Bu bir dönem şarkısı olmadı, her zaman aynı keyifle dinleniyor.

Tanıştınız mı Türkan Hanım’la?

Elbette tanıştık ve Türkan’la yılın şarkısı ödülünü alırken o da vardı, gitmesin diye dualar ettim, gitmedi. Teşekkürümü ona bakarak söyledim, sonra gittim ve öptüm. Bana öptürdü valla (gülüyoruz) . O çok başka bir kadın, konu güzellik değil, herkesten var ama ondan yok işte. Büyülü ve ulaşılmaz…

Herkes Jennifer Aniston’a benzetiyor seni… Film ya da dizilerde oynamak, oyunculuk yapmak aklından geçti mi hiç?

Doğrudur, Jennifer Aniston’a benzetiyorlar. Oyunculuk yapmayı düşünmedim hiç. Gerçek şu ki, böyle bir teklifi de yeni aldım. Bir televizyon dizisi. Şu an senaryosu yazılıyor. Kesin kararımı rolüm yazıldıktan sonra vereceğim.

Albümde popun efsanelerinden Erkin Koray’ın Çok Derinlerde adlı şarkısı da yer alıyor.

Çok Derinlerde, eskilerde kalmış bir Erkin Koray şarkısı. Barbaros, bir gün radyo kanalından dinletti. Çok Derinlerde’yi Erkin Koray söylüyordu. Bayıldım şarkıya. Yurt dışında olduğu için görüşemedik ama izin istedim ve izni verdi.

Arap dünyasında hayranların giderek artıyor…

Yalnız Ortadoğu değil, Azerbaycan, Özbekistan ve tüm Türki Cumhuriyetleri’nden mesajlar yağıyor. Yakında onlara Farsça bir şarkı söyleyerek teşekkür edeceğim.