Behzat Uygur ve Ali Poyrazoğlu çekildi! Kadıköy Belediyesi ve sanatçılar arasında etkinlik krizi çıktı….

Kadıköy Belediyesi her yıl Özgürlük Parkı’nda düzenlediği ücretsiz festivali, bu yıl salgın sürecinden etkilenen sanatçılara destek olmak için biletli yapmaya karar verdi. Nilgün Belgün, Sumru Yavrucuk gibi sanatçıların başvuruları kabul edilmezken, başvurusu kabul edilen Ali Poyrazoğlu ve Behzat Uygur da meslektaşlarının uğradığı tavır nedeniyle etkinliğe katılmayacaklarını bildirdi.

Kadıköy Belediyesi, sanat dünyasına destek olabilmek amacıyla Sanat Parkta başlığı altında yaklaşık iki ay sürecek bir konser ve tiyatro etkinliğine başlıyor. Özgürlük Parkı Amfi Tiyatro'da 4 Ağustos'ta başlayacak etkinlikler 27 Eylül tarihine kadar devam edecek. Toplam 32 tiyatro oyunu sahnelenecek, 21 konser verilecek.

Kadıköy Belediyesi tarafından her yıl yetişkin tiyatroları ve çocuk tiyatroları olmak üzere iki festival düzenliyordu. Bu tiyatrolar halka ücretsiz olarak sahnelenirken, belediye tiyatrolara belirli bir ücret ödüyordu. Ancak bu yıl yapılan etkinliklerde Belediye sanatçılara destek için Sanat Parkta festivali için tiyatrolardan sahne ücreti talep etti. Etkinliklerden elde edilen bilet gelirlerinin ise sanatçılara verileceği duyuruldu.

Nilgün Belgün, Sumru Yavrucuk gibi önemli sanatçıların başvuruları kabul edilmezken, tiyatroculardan seçim yapan kurulun şeffaflığına yönelik tepkiler çığ gibi büyüdü. Başvurusu kabul edilen Ali Poyrazoğlu ve Behzat Uygur da duruma tepkisiz kalmadı ve etkinlikten çekildiğini açıkladı.

NİLGÜN BELGÜN'E ONAY ÇIKMADI

Başvurusu reddedilen Nilgün Belgün sosyal medya hesabından yaptığı açıklamayla tepkisini şöyle dile getirdi:

ALİ POYRAZOĞLU VE BEHZAT UYGUR TEPKİ GÖSTERDİ

Festival programına başvurusu kabul edilen Ali Poyrazoğlu, sosyal medya hesabından “ALİ POYRAZOĞLU TİYATROSU ÜZÜLEREK AÇIKLIYOR…” notuyla etkinlikten çekildiğini şu sözlerle açıkladı:

“Kadıköy Belediyesi tarafından organize edilen Sanat Park'ta etkinliğine yaptığımız başvuruya olumlu cevap almamıza rağmen, organizasyon sürecinde birçok meslektaşımızı derinden üzen tavır ve verilen kararlardaki gayrı şeffaf görüntü sebebiyle, etkinlikte yer alamayacağımızı üzülerek duyuruyoruz.”

TİYAP YAŞANANLARA TEPKİ GÖSTERDİ

Tiyatro Yapımcıları Derneği (TİYAP) da Kadıköy Belediyesi'ne tepki göstererek bazı soruların yanıtlanmasını istedi.

Yapılan açıklama şu şekilde: