Bergen filminden rekor

Şarkıcı Bergen'in hayatını anlatan, başrolünü Farah Zeynep Abdullah'ın oynadığı film üçüncü hafta sonunda 4 milyon 94 bin 43 seyirciye ulaştı. Bergen, 'Recep İvedik' serisinin 3 ve 6'ncı filmlerini, 'G.O.R.A.', ve 'A.R.O.G.', 'Eyvah Eyvah' gibi iddialı yapımları geride bıraktı.

Sozcu.com.tr

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Yönetmen Ezel Akay, yeni filmi ‘Osman Sekiz’i 18 Mart Cuma günü seyirciyle buluşturacaktı. Ancak ‘Bergen’in gördüğü yoğun ilgi üzerine filminin vizyon tarihini 1 Nisan’a erteledi.

Akay, bu kararını Twitter hesabından şu sözlerle duyurdu: “CGV Mars aradı, Ordulu bir salonun talebi: ‘Osman Sekiz 1 hafta ertelense de biz 6 salonda Bergen oynatsak!’ Ve 1 Nisan’a erteledik Osman Sekiz’i. Bergen 6-7 milyona koşuyor. Salon kazansın, sonra da biz. 2022 sinema yılıdır.”

Geçen hafta vizyona girmesi beklenen ‘Allah Yazdıysa Bozsun’ ve ‘Dijital Esaret’ filmlerinin de gösterimlerinin ertelendiği duyurulmuştu.

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120 MİLYON TL GİŞE HASILATI

Box Office Türkiye’den derlenen bilgilere göre, Bergen üçüncü hafta sonunda 4 milyon 94 bin 43 seyirciye ulaştı. Bergen, ‘Recep İvedik’ serisinin 3 ve 6’ncı filmlerini, ‘G.O.R.A.’, ve ‘A.R.O.G.’, ‘Eyvah Eyvah’ gibi iddialı yapımları geride bıraktı.

Türkiye’de tüm zamanların en çok izlenen yerli filmi ise 7.5 milyon seyirciyle ‘Recep İvedik 5’.

Bu arada 4 Mart’ta vizyona giren film, şimdiye dek 120 milyon 218 bin TL gişe hasılatı elde etti.

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