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Bilecik’te 9 bin yıllık tarım izleri ortaya çıktı

Bilecik'te 9 bin yıl öncesine ait olduğu belirlenen alanda yaşayanların siyez buğdayı, gernik buğdayı, ekmeklik ve makarnalık buğday, arpa, mercimek gibi tohumlara sahip olduğu belirlendi.

Güncellenme: 12:20, 03/07/2021
Hayat HaberleriKültür Sanat
Bilecik’te 9 bin yıllık tarım izleri ortaya çıktı

Bahçelievler Mahallesi’nde yaşayan bir kişinin boş arazide gördüğü seramik parçalarını Arkeoloji Müzesi’ne bildirmesi sonucu kazı çalışmaları başlamıştı

Neolitik döneme ait izler arkeolojik çalışmalar süren 9 bin yıllık alanda bulgular titizlikle gün yüzüne çıkarılırken, kentin bilinen tarihini 4 bin yıl geriye götüren kazı alanı açık hava müzesi haline getirilecek.

Batı Anadolu’daki ilk yerleşim yerlerinden biri olduğu ortaya çıkan kazı alanında, 8 bin 500 yıllık olduğu bir de iskelete ulaşıldı.

Alanda bulunan iskeletin 40 yaşlarında bir erkek birey olduğu ve bunun üzerinde incelemeleri hâlâ devam ettiği belirtildi.

Bahçelievler Yerleşmesi Kazı Alan’'nda bulunan kalıntılar üzerinde çalışan İstanbul Üniversitesi öğretim üyesi Hüreyla Balcı’nın araştırmalarına göre, o dönem yaşayanların siyez buğdayı, gernik buğdayı, ekmeklik ve makarnalık buğday, arpa, mercimek ve karaburçak gibi tohumlara sahip olduğu belirlendi.

Bu bulgular, 9 bin yıl öncesinde tarım ve yemek kültürü hakkında değerli bilgiler veriyor. (İHA)

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Arkeoloji Bahçelievler Bilecik buğday istanbul İstanbul Üniversitesi
Yayınlanma Tarihi:12:18,