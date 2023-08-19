Bir Ovacık komedisi: Oyuna Geldik! Senaryoyu CHP’li başkan yazdı

Tunceli’nin Ovacık ilçe Belediye Başkanı Mustafa Sarıgül’ün senaryosunu yazdığı, Kazım Öz’ün yönetmenliğini yaptığı ‘Oyuna Geldik’ isimli komedi filminin çekimleri Ovacık'ta başladı. Başrolünü oyuncu İlyas Salman'ın üslendiği filmde Pertek, Ovacık ve Pülümür belediye başkanları da rol alacak. Filmden elde edilecek gelir, ilçede yapılacak olan su arıtma tesisine ve çevre düzenlemesine harcanacak.

Evren DEMİRDAŞ

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Kısıtlı belediye bütçesi nedeniyle hizmet üretmekte zorlanan Tunceli'nin Ovacık ilçe belediye başkanı CHP'li Mustafa Sarıgül, 2016 yılında yazdığı senaryoyu hayata geçirdi. Ünlü yönetmen Kazım Öz'ün yönetmenliğinde Ovacık ilçesinde ‘Oyuna Geldik' isimli projede oyuncu İlyas Salman'ın yanı sıra CHP'li belediye başkanları da yer alacak.

Filmden elde edilecek gelirin büyük bölümü Ovacık’ta yapılacak olan su arıtma tesisine ve Munzur'un korunması için harcanacak.

“PROJEDE ÜNLÜ OYUNCU DA VAR SOKAKTAKİ VATANDAŞ DA ”

Tunceli'de komedinin güçlü olduğunu ve bu filmin geniş bir kitleyle buluşması durumunda güzel sonuçlar alacağını belirten yönetmen Kazım Öz, şunları söyledi:

“’Oyuna Geldik’ adlı film için Dersim Ovacık'tayız. Burada yaklaşık bir haftayı geride bıraktık. Bu hikayeyle buluşmam birkaç sene önceydi. Ovacık Belediye Başkanı Mustafa Sarıgül'ün aklından geçen bir hikayeydi.

Bu filmin çekilmesini bana önerdiğinde ben özellikle bu topraklarda komedinin çok güçlü olduğunu ve ilgi çekebileceğini ve bunun Türkiye'yle, dünyayla buluşması durumunda çok güzel sonuçlar alınabileceğini söylemiştim. O da bundan esinlenerek bu hikaye üzerine çalışmıştı.

Hikayeyi senaryolaştırarak bana getirdi. Senaryoda tabi eksiklikler vardı. Daha güçlü bir içerik olması için senaryoyu birlikte yeniden toparladık ve bir hafta önce de başladık. Hikaye şu anlamda da ilgimi çekti. Tabi bazı belediye başkanları çekildi ama direkt içeriden belediye başkanını anlatan bir hikaye yoktu.

Aslında bir belediyeyi anlamak bence Türkiye’de bürokrasiyi, sistemi de anlamak anlamına da geliyordu, o yüzden de ilgimi çekti. Ama bunu, eleştirileri, komediyle anlatmak daha kabul edilebilir bir şey. Muhatapları bile bir eleştiriyi komedide dinlediklerinde daha sıcak ve pozitif düşünebiliyorlar.

Bu açıdan bu projeyi çok özel buluyorum. Projede güçlü bir oyuncu kadrosu oluşturduk. Daha önceki filmlerimde de olduğu gibi amatör oyuncular, profesyonel oyuncular ve hiç oyuncu olmayanlarla hep birlikte aynı filmde çalışıyorum.

Bunların arasındaki ilişki performansı aslında filmi iyi bir noktaya getirebiliyor. Filmin zor yanları da var ama bu tarzı seviyorum. Burada İlyas Salman'ından köyden gelen bir arkadaşa, sokaktaki bir vatandaşa kadar bu filmde rol alıyorlar”

“FİLMİN GELİRLERİ ARITMA TESİSİ VE ÇEVRE DÜZENİ İÇİN KULLANILACAK”

Projeyi 2016'da yazdığını 2020'de pandemi döneminde diyaloğa çevrilerek bir senaryo haline getirdiğini belirten Ovacık Belediye Başkanı Mustafa Sarıgül, şöyle konuştu:

“Daha sonra hocalarımızın desteğiyle iyi bir senaryo haline getirildi ve çekimleri başladı. Bugün Ovacık'ta ‘Oyuna Geldik’ filmimizin tanıtımını yaptık. ‘Oyuna Geldik’ geliri, çevre düzeni ve arıtma sistemi için kullanılacak bir film.

Birçok oyuncu büyük bir özveri göstererek imece usulüyle projede yer aldılar. Projenin yönetmeni Kazım Öz. Aynı zamanda ünlü oyuncu İlyas Salman da projede başrol oynayacak. Bununla beraber birçok ilçe belediye başkanımızın filmde rol aldığı bir projedir Oyuna Geldik filmi.

Bu oyuncuların birçoğu çok düşük ücretlerle yada gönüllü oynamak için geldiler. Amacımız hem Ovacık'ı sanatsal açıdan ön planda tutmak hem de kirlenen doğasını koruyabilmek için sürekli zorlandığımız o bütçeye ulaşabilmek.

Bu filmde umut ederiz ki o bütçenin önemli bir kısmına ulaşacağız. Başta Munzur suyu olmak üzere doğamızı koruyacağız ve ilçemizi bir kültür sanat alanına çevirmeyi planlıyoruz.”