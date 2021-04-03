Bodrum’da bulunan 2 bin 400 yıllık lahitin kapağı ilk kez açıldı

Muğla’nın Bodrum ilçesindeki Yokuşbaşı Mahallesi Cevat Şakir Caddesi’ndeki Şubat ayında başlayan bir evin temel kazısında 8 Mart tarihinde tarihi eser bulunması üzerine Kültür ve Turizm Bakanlığı ile Bodrum Sualtı Arkeoloji Müzesi inşaatı durdurarak kazı ve kurtarma çalışmaları başlattı. Yaklaşık 550 metkarelik alanda bulunan mezarlar teker teker açılırken M.Ö. 400 yıllarına ve Kral Mousolos Dönemi’ndeki Karya Uygarlığı’na ait bir lahit mezar bulundu. Yapılan çalışmalarda lahitin yaklaşık 1,5 ton ağırlığındaki mermer kapağı açılır hale geldi.

LAHİT 2 BİN 400 YIL SONRA İLK KEZ AÇILDI

Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, AKP Muğla Milletvekili Mehmet Yavuz Demir, AKP İlçe Başkanı Osman Gökmen, Bodrum Sualtı Arkeoloji Müzesi Müdür Vekili Tayfun Selçuk ile arkeologlar ve tarihçilerin bulunduğu tören ile lahitin kapağı bugün vinç yardımı ile açıldı. Yaklaşık 15 dakikada 2 bin 400 yıl sonra ilk kez açılan lahitin içeresinde yan yana yatan bir kadın ve bir erkek, ayrıca kişilere ait önemli eşyalar, takılar olduğu görüldü.





ESERLERİ GÖRMEK İÇİN ÇATILARA AKIN ETTİLER

Bodrumlular hayranlık uyandıran lahitin içerisindeki iskelet ve tarihi objeleri görmek için evlerinin çatılarına akın ettiler. 110 santimetre derinliğinde, 2 metre uzunluğunda ve 1 metre genişliğinde olan lahitin içerisinden çıkarılan bir su testisinin 2 bin 400 yıl önceki gibi aynen durduğu görüldü. Müze Müdür Vekili Tayfun Selçuk su testisini Bakan Ersoy'a verdi. Selçuk ardından mezar ile ilgili gelişmeleri ve bilgileri bakan Ersoy'a aktardı.

BAKAN ERSOY “BODRUM'UN TARİHİ İÇİN ÇOK ÖNEMLİ BİR ESER”

Lahit ve yanında bulunan mezarlar ve yerleşim yerlerinde inceleme yaptıktan sonra açıklama yapan Bakan Ersoy “Burası 8 Martta yapılan bir kazı sırasında keşfedildi. Ve bulunan lahitin kapağını bugün ilk kez sizlerle beraber açtık. Bir erkek ve bir kadın iskeleti var içerisinde. Burası 2 bin 400 yıllık yani M.Ö. 400 yılına ait. Halikarnassos'un metropol kısmına ait olduğu düşünülüyor. O bölgenin mezarlık bölgesinde yer alıyor. Bizi sevindiren yanı hiç bozulmamış ve hiçbir yerden de hasar almamış olması. Gömüldüğü gibi aynı şekilde kalmış. Şu anda gördüğünüz gibi içindeki eserlerde hiçbir depremden etkilenmemiş” diye konuştu.



KAPAĞI TEKRAR KAPATIP KORUMAYA ALACAĞIZ

Ersoy açıklamasının devamında ise “Lahitin kapağını geçici olarak tekrar kapatacağız ve üzerine güneşten koruyacak bir çadır yapacağız. Bu şekilde yavaş yavaş içindekileri çıkaracağız. İlk etapta sadece seramik bir eser çıktı ama içi çamurla kaplı olduğu için kazı çalışmaları sırasında daha fazla esere ulaşacağımızı düşünüyoruz” dedi.



ÇIKARILAN ESERLER BODRUM MÜZESİ’NDE SERGİLENECEK

Ersoy çıkarılan eserlerin Bodrum Sualtı Arkeoloji Müzesi'nde sergileneceğini belirterek “Bu lahit iyi bir değer oldu. Kazı çalışması Bodrum Sualtı Arkeoloji Müzesi Başkanımız tarafından yönetiliyor. Burada bulunan bütün eserlerin Bodrum sualtı Arkeoloji Müzesi'ne transferi yapılıp orada da sergilenmesi yapılacak” dedi.

2022 YILINA KADAR ARITMA TESİSİ VE KANALİZASYON ÇALIŞMASINI BİTİRECEĞİZ

Ersoy açıklamasının sonunda Bodrum'un Torba, Yalı, Çiftlik, İçmeler ve kızılağaç Mahalleleri'nde başlayan kanalizasyon çalışmalarında bugün incelemelerde bulunduğu ve çalışmaların devam ettiğini belirterek, “Bodrum artık sezona girmek üzere ve bu sezon öncesi güzel bir oldu. Bugün hep yeraltı ile uğraşıyoruz. Aynı zamanda biliyorsunuz, Bodrum'un artıma tesislerini ve kanalizasyon sistemlerini yapıyoruz. Onların da denetimini yaptık. Yerleşim noktalarında hedefimiz 15-20 Nisan tarihleri gibi oradan çıkmak. Yapıldığı kadarını yetiştirmek, üstlerini kapatıp asfaltlarını yapacağız. Sezon başlamadan önce tertemiz bir şekilde o bölgelerden çıkacağız. Taşra bölgelerinde yani yerleşimin olmadığı bölgelerde kanalizasyon çalışmalarına devam edeceğiz. Amacımız yıl sonunda, 2022 sezonuna başlamadan önce Kültür ve Turizm Bakanlığı olarak tertemiz bütün arıtma sistemlerinin inşaatını bitirip sezona hazır bir şekilde açmak” diye konuştu.

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