Borusan’dan ‘Edip Cansever Üzerine Konuşmalar’ serisi

Borusan Contemporary, Gonca Özmen, Anita Sezgener ve Ömer Cansever'i ağırlıyor.

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Çağdaş Türk edebiyatının güçlü kalemi Edip Cansever’in aynı isimli on bölümlük şiirden yola çıkan ‘Düş Suda’ Borusan Contemporary’nin dijital platformlarında sanatseverlerle buluşmayı sürdürüyor.

Sergi paralelinde ‘Edip Cansever Üzerine Konuşmalar’ başlığı altında iki bölümlük bir program serisine de ev sahipliği yapan Borusan Contemporary, Gonca Özmen, Anita Sezgener ve Ömer Cansever’i ağırlıyor.

Küratör Dr. Necmi Sönmez’in moderasyonunda gerçekleşen ve 15 Mart’ta Borusan Contemporary Youtube hesabından yayınlanacak olan söyleşide Cansever’in poetikası konuşulacak.

Serinin ilk etkinliğinin konukları şiirlerinin yanı sıra aktivist çalışmalarıyla da tanınan Gonca Özmen ve Anita Sezgener.

Modern şiirin ülkemizdeki en önemli temsilcilerinden biri olan Edip Cansever’in Türkiye gündemine metaforlar üzerinden yaklaşan imge dünyasını ele alan bu konuşma, şiir ve gündelik hayat arasındaki ilişkiler üzerine yoğunlaşıyor.