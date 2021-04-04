Bu albüm gelecek nesillere miras

Bestesi ve şarkı sözleri Meltem Taşkıran’a ait “Benim Tatlı Meleğim Müzikali Orijinal Oyun Şarkıları” albümü 25 Mart 2021 tarihinde Dünya Tiyatrolar Günü Haftası’nda izleyicileri ile buluştu. Bugüne kadar Devlet Tiyatroları ve özel tiyatrolarda bir çok farklı kadro ve prodüksiyonla sahnelenen, binlerce kişinin izlediği oyunun yazar ve yönetmeni Metin Arslan yaptı. 23 şarkıdan oluşan Pop-Rock tarzındaki müzikal albümün aranjörlüğünü değerli müzisyenler Eser Taşkıran ve Okan Barut üstlendi. Albüm kapak tasarımını Gültuğ Kolankaya hazırladı. Albümün ilk video klip çalışması “Benim Tatlı Meleğim” isimli şarkıya çekildi. Ersen Uçak’ın video klip yönetmenliğini yaptığı şarkıyı, başarılı oyuncu ve müzisyen Umut Kurt seslendirdi. Albümde başarılı sanatçılar, Alev Gürzap, Cihan Ünal, Gülsüm Soydan, Umut Kurt, Sevi Algan, Kaan Erten, Nilüfer Perihan Kurtoğlu, Murat Eken, Ayça Öztürk, Onur Öztay, Çelik Kasapoğlu, Meltem Taşkıran ve Metin Arslan yorumcu olarak yer aldı.

YAŞASIN TİYATRO

Meltem Taşkıran sahnelendiğinde binlerce tiyatroseverin izlediği müzikalin oyun şarkıları albümü hikayesini Sözcü HAFTASONU’na anlattı.

Taşkıran, ” Benim Tatlı Meleğim Oyun Şarkıları albümü çok önemli bir proje. Sevgiyi anlatan bir umut dolu müzikaldir. Metin Arslan oyunu yazıp bana getirdiği andan itibaren önce tema, sonra da müzikalin 23 şarkısını artarda besteledim. Yazdığım şarkıların oyuncularımız tarafından seslendirildiği ilk gün sanırım benim için zamanın durduğu andı.

Aranjörlerim Eser Taşkıran ve Okan Barut müthiş bir çalışma ile şarkılarımızı taçlandırdılar. Oyuncularımız zor şarkıların hakkını verdiler. Videomuzu oyunumuzun orkestra şefi Ersen Ucak çekti. Bir besteci olarak müzikalimizi bu albümle gelecek nesillere bırakmak istedim. Yaşasın tiyatro” açıklamasını yaptı.