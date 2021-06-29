Cahit Berkay: MESAM’a çökmeye çalışıyorlar

Türkiye Musiki Eseri Sahipleri Meslek Birliği MESAM'a, Arif Sağ'ın yönetim kurulu başkanı olduğu 26 Şubat 2020 tarihinde üçüncü defa kayyum atanmıştı. Kayyum atanma sebebi olarak, seçimde 109 sahte oy kullanıldığı iddiası öne sürülmüştü.

Arif Sağ başkanlığındaki MESAM Yönetimi'nin avukatı, bunun iftira olduğunun bilirkişi raporları ile kanıtlandığını belirterek, yapılan işlemi “Kayyum darbesi” olarak nitelendirmişti.

MESAM'ın 21 Mart 2020'de yapılması planlanan genel kurul toplantısı ise pandemi nedeni ile ertelenmişti.

“BİZ YANDAŞLIK VE AYRIMCILIK YAPAMAYIZ”

Pandemi kısıtlamalarının kaldırılması ile birlikte MESAM Genel Kurulu'nun 30 Haziran 2021 günü toplanması kararlaştırıldı. Seçim arefesinde, usta sanatçı Cahit Berkay SÖZCÜ'ye açıklamalarda bulundu.

MESAM Başkanlığı'na aday olan Berkay, “Uzun süredir bize yönelik iftira ve karalama kampanyası yürütüyorlar. Savcılıklara başvuruda bulundukları bütün suçlamalar takipsizlik ile sonuçlandı. Fakat iftiralarına devam ediyorlar. Haksızlık ve hukuksuzluk yaparak MESAM'a çökmeye çalışıyorlar. Buna izin vermeyeceğiz” dedi.

Berkay, “İktidara göre biz yaramaz çocuklarız. Onların istediği gibi olamıyoruz. Bizim aklımız, gönlümüz, inançlarımız doğru çizgimizden sapmaya, boyun eğmeye ve yandaş olmaya elvermiyor” diye konuştu. Berkay şu ifadeleri dile getirdi:

“MESAM'A ADALET VE DEMOKRASİ GETİRECEĞİZ”

* MESAM'ın 10 binden fazla üyesi içinde her kesimden, her görüşten insan var. Biz hiç kimsenin kimliğine, inancına bakmayız, ayrımcılık yapmayız. Sadece, lisansladığımız alanlarda üyelerimizin hakkını ve hukukunu savunuruz.

* Kral TV ve Doğuş Medya Grubu, birikmiş alacaklarımıza dair indirim talebinde bulunmuş, biz bunu kabul etmezken Orhan Gencebay savunmuştu. MÜYORBİR Başkanı Burhan Şeşen ve MÜYAP Başkanı Bülent Torta da buna şahittir. Herp birlikte karşı çıktık.

* Orhan Gencebay ile kafalar zaten uyuşmuyordu, böylece anlaşmazlıklar daha belirgin hale geldi. Sonra da yapmadığımız şeylerle suçlandık ve bize el çektirdiler, Coşkun Sabah ile ekibini yönetime getirdiler. Seçilemeyen ama iktidarın yandaşı olarak atanan Coşkun Sabah, “Nihayet MESAM'ı ele geçirdik” demişti. Yahu nereyi ele geçiriyorsun? Ne ayıp bir şey bu?

* Oysa Arif Sağ'ın başkan olduğu bizim yönetimimiz döneminde çok iyi çalışmıştık. MESAM'ın bütçesi ilk defa zarardan kara geçmişti. Kurduğumuz etkin sistem ile lisanslama sayısı doruğa çıkmıştı. Kıskanılan bir performans sergiliyorduk.

*Şimdi işlerin bozulduğunu görüyoruz. Kayyum yöneticileri kendilerine 10'ar bin lira maaş bağlamışlar. Ayda bir toplantıların huzur hakkı alınır ama hiçbir zaman bu fahiş rakamda olmamıştır.

* MESAM'a –son günlerin tabiriyle- çökmek ve yandaşlaştırmak istiyorlar. Bu MESAM'ın sonunu getirir.

* Demokrasi Grubu'ndaki arkadaşlarımın isteği üzerine aday olarak MESAM Başkanlığı için elimi taşın altına koyacağım. MESAM'ın yaralarını saracağız, demokrasi, eşitlik, adalet getireceğiz. Bütün üyelerimizin haklarını gözeteceğiz.

Cahit Berkay'ın yönetim kurulu listesinde şu isimler yer alıyor:

Hayko Cepkin, Metin Karataş, Ali Rıza Binboğa, Ali Haydar Timisi, Bedirhan Bedirhanoğlu, Ali Rıza Erdoğan, Elif Nun Gökçe, Ahmet Can Akyol, Murat Ertel, Hüseyin Aslan, Ali Ekber Eren, Adem Aslandoğan, Baran Bozyel, Ali Çağan, Ahmet Özgül, Kadir Tapucu, Cevdet Bağca, Lütfü Gültekin, Taner Öngür, Mehmet Kundak.

