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Çocuklar için çalacaklar

Ünlü müzisyenler Selçuk Alagöz, Hurşit Yenigün ve Zafer Baykal, Bodrum’da yaşayan 100 sanatçıyı ‘Bodrum Mızıkacıları’ adı altında buluşturdu. Grup, engelli çocuklar ve salgın mağduru sanatçılar için sahneye çıkacak.

Yaşar ANTER
Güncellenme: 07:36, 04/04/2021
Hayat HaberleriKültür Sanat
Çocuklar için çalacaklar

Muğla'nın Bodrum İlçesi, bugünlerde önemli bir dayanışma girişimine ev sahipliği yapıyor. Hayatlarını Bodrum'da sürdüren sanatçılarından oluşan “Bodrum Mızıkacıları” isimli grup, engelli çocuklar ve salgın döneminde zor durumda kalan sanatçılara destek için sahneye çıkmaya hazırlanıyor. Bu girişimin mimarları ise yarım asırdır dost olan ünlü sanatçılar Selçuk Alagöz (76), Hurşit Yenigün (70) ve Zafer Baykal (72)…

Ünlü müzisyen Selçuk Alagöz (solda), “Çoğumuzun yaşı 70 ve üzeri ama işimiz bitmedi. Hiçbirimiz bu girişimin karşılığında bir menfaat beklemiyoruz” dedi. Menajer ve müzisyen Zafer Baykal ise “Bodrum Mızıkacıları olarak birbirimize omuz vermeyi amaçladık. Yardım etkinliklerine çağrıldığımızda seve seve gidiyoruz” diye konuştu.

‘VEFA BORCUMUZ VAR'

Projelerini anlatan Alagöz, “Yaşadığımız kente ve ülkeye vefa borcumuz var. Sosyal sorunlarına kayıtsız kalamazdık. Sanatçı dostlarımızla sohbet edip anılarımızı tazelerken bu grubu kurarak sahnelere dönmeye karar verdik. 50 yıldan fazla sanat birikimimizi gelecek nesiller ve hayır kurumları yararına değerlendireceğiz. Yaklaşık 200 engelli çocuğumuza gelir sağlamak amacıyla çeşitli mekanlarda sahneye çıkacağız” diye konuştu.

BODRUM MIZIKACILARI’NDA KİMLER VAR?

BODRUM Mızıkacıları'na destek verenler arasında şu isimler de yer alıyor: Fatih Erkoç, Baha Boduroğlu, Bilgen Bengü, Akrep Nalan, Sinan Erkoç, Yalçın Ateş, Önder Bali, Aysun Ercan, Rıdvan Yılmaz, Şakir Öner Günhan, Fatma Girik, Halit Kıvanç, Serpil Benay, Nesrin ve Çetin Körükçü, Mehmet Teoman, Mavi Çocukların (Blue Boys) bas gitarcısı Haluk Hancı, Fedon, 5 yıl önce 10 yıl sonra grubundan Nilgün Onatkut ve Atakan Ünüvar, Tarık Pabuççuoğlu, Suna Keskin, Saadet Sun, Moğollar grubu kurucusu Hasan Sel, Safiye Soyman, Ümit Besen, Nejat Alp, Metin Milli, Osman İşmen, Müjdat Akgün, Nevra Serezli, Zaliha, Salih Güney, Atilla Yelken, Enver Demirkan (nokta ile virgül) Erhan Yazıcıoğlu, Turgay Noyan, Bora Gencer, Cantekin, Melike Demirağ, Mustafa Köker, Neşet Ruacan, Melek Baykal, Sezai Alptekin, Nejat İşler, Salih Kalyon, Aykut Gürel, Banu Kırbağ ve diğerleri.

Nejat İşler

Fatih Erkoç

Ümit Besen

Akrep Nalan

Fedon

Nevra Serezli

Halit Kıvanç

Fatma Girik

Genç sanatçılara destek verecekler
Selçuk Alagöz “Salgın döneminde birçok profesyonel genç sanatçı sahnelerden uzak kaldı, ekonomik zorluk içine girdi. Şu dönem aşılır aşılmaz onlarla birlikte sahneye çıkacağımız bir dizi konser planlıyoruz. Genç sanatçılara maddi ve manevi desteğe hazırız” diye konuştu.