Fantastik ve polisiyede yeni macera: Khermadialı

Cenk Telimen’in “Khermedialı – Kristal Bedenin Sırrı” romanı Dafina Yayıncılık etiketiyle kitapseverlerle buluştu. Türk fantastik edebiyatına yeni bir soluk kazandıracak bir yazarı müjdeleyen “Khermedialı”, fantastik, polisiye ve maceranın tekinsiz sularında gezinen bir ilk roman.

Dafina Yayıncılık, Cenk Telimen'in kaleme aldığı “Khermedialı” serisinin ilk romanı “Kristal Bedenin Sırrı”nı okuyucuyla buluşturdu. Üstün bir ırkın yaşadığı Khermedia adası, MÖ 8. yüzyılda gerçekleşen tufanla sular altında kalmıştı. Hayatta kalanlar, dünyaya dağılıp yüzyıllar boyunca sıradan insanların arasında doğaüstü güçlerini gizleyerek yaşadılar. Ta ki bugüne kadar.

Arek, Muğla’nın bir köyünde sırra kadem basan ailesinden kalanlarla sakin bir hayat sürmektedir. Boğulmak üzere olan Melisa’yı kurtarırken doğaüstü gücünün ortaya çıkmasıyla yaşamı hızla değişmeye başlar. Suya hükmedebildiğinin farkına varan Arek, bir anda kendini FBI, Bronx Cinayet Masası ve İstanbul Emniyeti’nin izini sürdüğü ‘kristal bedenler’in sırrını çözmeye çalışırken bulur ve tuhaf gelişmelerle Khermedialı olduğunu öğrenir. Ailesini ve geçmişini yeniden tanıyacağı, yeni yeteneklerinin sınırlarını keşfedeceği amansız bir serüvenin ortasında kalır.

“Khermedialı”; fantastik, polisiye ve maceranın tekinsiz sularında gezinen heyecan dolu bir ilk roman.