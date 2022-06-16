Geleceğe Dönüş’ün video kaseti için rekor fiyat

Modası geçmiş bir format olsa da bir VHS kaset açık artırmada 75 bin dolara (yaklaşık 1,3 milyon liraya) satıldı. Kaset kült filmlerden biri haline gelen Geleceğe Dönüş filmine ait.

Sozcu.com.tr

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1985 yapımı Robert Zemeckis’in yönettiği Michael J. Fox’un başrolde yer aldığı filmin VHS kaseti 75 bin dolara (yaklaşık 1,3 milyon liraya) satıldı.

Teksas merkezli Heritage Auctions tarafından düzenlenen müzayedede, çoğu 70’ler ve 1980’lerden filmlerin ilk baskı kopyaları olan 260 VHS kaset yer aldı. Geleceğe Dönüş filminin kaseti de film serisindeki Biff Tannen’ı canlandıran oyuncu Tom Wilson’a aitti.

Kaset aynı zamanda, Wilson’dan imzalı bir not içeriyordu: “Bu, Geleceğe Dönüş’ün ilk sürümünün o sırada stüdyo tarafından bana gönderilen bir VHS kaseti. VHS platformunun sonsuza kadar var olacağını bildiğim için onu sonraya sakladım ve şimdi bir VCR bulamıyorum.”

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