Gündoğarken’in ‘Nereden Nereye’ şarkısına sansür

Grup Gündoğarken'in Nereden Nereye isimli şarkısı YouTube'un Türkçe şarkıların kliplerini izleyicilerle buluşturan kanalı netd tarafından yayınlanmadı. Gündoğarken'in kurucusu Burhan Şeşen, bu karara tepki göstererek, "En çok üzüldüğüm hikaye kendi kendine sansür uygulamak. 'Ya bir şey derlerse' diye düşünüyorlar. O zaman nasıl üretim yapılacak? Bu bize yapılıyorsa, alternatif, muhalif bir şey yapmak isteyenler sesini nasıl duyuracaklar?" dedi.

Gündoğarken, iki yıldır sürdürdüğü politik gösterisinde jenerik şarkısı olarak ‘Nereden Nereye’i seslendiriyordu. Grup, bu şarkıya bir klip çekti. Gökhan Şeşen, Burhan Şeşen ve Enver Aysever’in sözlerini kaleme aldığı şarkının klibinde efsane aktörler Levent Kırca, Ferhan Şensoy, Adile Naşit, Zeki Alasya, Metin Akpınar, Tarık Akan, Kemal Sunal, sanat güneşimiz Zeki Müren, siyaset dünyamızın eski aktörleri Süleyman Demirel, Turgut Özal, Tansu Çiller, Necmettin Erbakan, duayen gazeteci Uğur Mumcu gibi isimler görülüyor.

Gündoğarken, bu şarkısında “Nereden nereye geldik biz / Nereden nereye gidiyoruz” diye soruyor. Politik bir mesaj taşıyan şarkı, geçmiş günlere atıfta bulunurken, bugün yaşanılanlara da tepki gösteriyor. İşte, bu şarkı anlaşmalı müzik yapım firmalarından çıkan şarkıların kliplerinin yayınlandığı ve YouTube’daki en büyük Türkçe klip kanalı netd tarafından yayınlanmadı. Gündoğarken’in kurucusu Burhan Şeşen, bu sansüre tepki gösterdi.

‘KLİPTE HAKARET YOK’

sozcu.com.tr’ye konuşan Şeşen, şunları söyledi:

“Şarkıda ülkenin nereden nereye geldiğini anlatıyoruz. İnsanı gülümseten bir klip olmasına çabaladık. Kutuplaşmadan hepimiz daraldık. Klipte Necmettin Erbakan, Tansu Çiller gibi isimler var. Eğlenceli bir klip oldu. Hakaret yok, iktidarla ilgili hiçbir görsel yok. Tamamen 80’li yıllardan bu yana geldiği durumu gösterdik. İnsanların kaybettikleri değerlere yer verdik. Zaten bizde öyle sert söylemler yok. Anlatmak istediğimizi dolaylı anlatmak istiyoruz.

‘EN ÇOK ÜZÜLDÜĞÜM HİKAYE…’

netd, bu klibi yayınlamadı. En çok üzüldüğüm hikaye kendi kendine sansür uygulamak. ‘Ya bir şey derlerse’ diye düşünüyorlar. O zaman nasıl üretim yapılacak? Kaldı ki bu kanal sosyal medyada… Herhangi bir TV’de gösterilmiyor. Bu bize yapılıyorsa, alternatif, muhalif bir şey yapmak isteyenler sesini nasıl duyuracaklar?”

Gündoğarken, netd’nin bu klibi yayınlamaması üzerine kendi kanallarından izleyicilerin beğenisine sundu.