Hollywood’da facialar bitmiyor: Indiana Jones film ekibinden 1 kişi öldü

Indiana Jones serisinin devam filminde görev alan dublör Nic Cupac, çekimler için gittiği Fas'ta hayatını kaybetti.

Sozcu.com.tr

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The Sun’ın haberine göre, gişe rekorları kıran devam filmi için çalışan 100 ekip üyesi arasında yer alan 54 yaşındaki Nic Cupac, Fas’ta otelinde trajik bir şekilde ölü bulundu.

2022’deki vizyon tarihi 2023’e ertelenen filmde dublör olarak yer alan Cupac, kaldığı otelde ölü olarak bulundu. Cupac’ın ölüm nedeniyle ilgili herhangi bir detay paylaşılmadı.

Yaşanan bu kayıptan önce de film setinde talihsizlikler yaşanmıştı.

Başrolde yer alan Harrison Ford’un omuz yaralanmasından sonra çekimler bu yıl üç ay durdurulmuştu. Oyuncu, yaralandığında yaklaşmakta olan filmin dövüş sahnesi için prova yapıyordu.

Disnet konuyla ilgili şu açıklamaları yaptı: “Bir dövüş sahnesinin provası sırasında sırasında, Harrison Ford omzundan yaralandı. Yapım, uygun tedavi süreci değerlendirilirken devam edecek ve çekim programı önümüzdeki haftalarda gerektiği gibi yeniden yapılandırılacak.”

Phoebe Waller-Bridge ve Mads Mikkelsen’in de rol alacağı ve henüz ismi açıklanmayan film, dördüncü filmin yayınlanmasından on üç yıl sonra geliyor.

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